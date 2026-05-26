Юрист: ТЦК могут мобилизовать, сфальсифицировав данные в "Резерв+"

Задержанные военнослужащие ТЦК. Фото: Одесская областная прокуратура

В процессе всеобщей мобилизации уже неоднократно фиксировались нарушения со стороны военнослужащих ТЦК. Известно о том, что мобилизуют даже граждан с отсрочкой. Юристы объяснили, как в одном из ТЦК удалили данные о наличии отсрочки многодетного отца.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Проблемы во время мобилизации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения. Процессом мобилизации занимаются территориальные центры комплектования.

В процессе мобилизации в Украине были выявлены случаи превышения работниками ТЦК служебных полномочий. В некоторых ситуациях речь шла даже об избиении и пытках военнообязанных.

Правоохранительные органы обратили внимание на эти случаи и занялись расследованиями. В некоторых случаях дела военнослужащих ТЦК уже были отправлены в суд.

Мобилизация с фальсификацией данных об отсрочке

К юристам обратился гражданин, который находился в розыске, но розыск уже был снят. Мужчина поинтересовался, могут ли его задержать группы оповещения ТЦК в ситуации, когда он на законных основаниях ждет дня ВЛК.

Адвокат Ярослав Турчин, комментируя эту ситуацию, признал, что сейчас проблемы могут возникнуть у любого гражданина. Турчин признал: "Иногда даже наличие отсрочки или бронирования не спасает от мобилизации".

Адвокат рассказал об одном из самых возмутительных инцидентов в процессе мобилизации: "Был случай недавно в Кировоградской области, когда ТЦК мобилизовал отца троих детей, нагло удалив данные из "Резерв+" об отсрочке (без оснований). Через один день гражданина уже отправили в воинскую часть, при этом так же нагло потом пресс-секретарь областного ТЦК заявляла, что не было никаких данных и документов о наличии права на отсрочку. Это при том, что все реестры ГРАГСГ давно оцифрованы вплоть по начало 20 века".

В розыске за нарушение воинского учета находится более двух миллионов граждан Украины. Соответствующий показатель ежемесячно растет. Среди тех, кого объявили в розыск, более 30 женщин.

На Житомирщине работники ТЦК избили мужчину и не отпускали его домой. Досудебное расследование завершили, а дело направили в суд.