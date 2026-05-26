Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Юрист: ТЦК можуть мобілізувати, сфальшувавши дані в "Резерв+"

Юрист: ТЦК можуть мобілізувати, сфальшувавши дані в "Резерв+"

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 21:40
Юрист: ТЦК можуть мобілізувати, сфальшувавши дані в Резерв+
Затримані військовослужбовці ТЦК. Фото: Одеська обласна прокуратура

У процесі загальної мобілізації уже неодноразово фіксувалися порушення з боку військовослужбовців ТЦК. Відомо про те, що мобілізують навіть громадян з відстрочкою. Юристи пояснили, як в одному із ТЦК видалили дані про наявність відстрочки багатодітного батька.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Проблеми під час мобілізації

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Процесом мобілізації займаються територіальні центри комплектування.

У процесі мобілізації в Україні були виявлені випадки перевищення працівниками ТЦК службових повноважень. У деяких ситуаціях йшлося навіть про побиття і катування військовозобов’язаних.

Правоохоронні органи звернули увагу на ці випадки і зайнялися розслідуваннями. У деяких випадках справи військовослужбовців ТЦК уже були відправлені до суду.

Читайте також:

Мобілізація із фальшуванням даних про відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який перебував у розшуку, та розшук уже був знятий. Чоловік поцікавився, чи можуть його затримати групи оповіщення ТЦК у ситуації, коли він на законних підставах чекає  дня ВЛК.

Адвокат Ярослав Турчин, коментуючи цю ситуацію, визнав, що зараз проблеми можуть виникнути у будь-якого громадянина. Турчин визнав: "Іноді навіть наявність відстрочки чи бронювання не рятує від мобілізації".

Адвокат розповів про один із найобурливіших інцидентів у процесі мобілізації: "Був випадок нещодавно у Кіровоградській області, коли ТЦК мобілізував батька трьох дітей, нахабно видаливши дані з "Резерв+" про відстрочку (без підстав). За один день громадянина вже відправили у військову частину, при цьому так само нахабно потім прессекретар обласного ТЦК заявляла, що не було ніяких даних та документів про наявність права на відстрочку. Це при тому, що усі реєстри ДРАЦСГ давно оцифровані аж по початок 20 століття".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК оголосили у розшук за "порушення обліку" понад 30 жінок.

У розшуку за порушення військового обліку перебуває понад два мільйони громадян України. Відповідний показник щомісяця зростає. Серед тих, кого оголосили в розшук, більш ніж 30 жінок.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що перед судом постануть працівники одного із ТЦК на Житомирщині за те, що побили громадянина.

На Житомирщині працівники ТЦК побили чоловіка й не відпускали його додому. Досудове розслідування завершили, а справу скерували до суду.

мобілізація ТЦК та СП правопорушення
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації