Юрист: ТЦК можуть мобілізувати, сфальшувавши дані в "Резерв+"

Затримані військовослужбовці ТЦК. Фото: Одеська обласна прокуратура

У процесі загальної мобілізації уже неодноразово фіксувалися порушення з боку військовослужбовців ТЦК. Відомо про те, що мобілізують навіть громадян з відстрочкою. Юристи пояснили, як в одному із ТЦК видалили дані про наявність відстрочки багатодітного батька.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Проблеми під час мобілізації

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Процесом мобілізації займаються територіальні центри комплектування.

У процесі мобілізації в Україні були виявлені випадки перевищення працівниками ТЦК службових повноважень. У деяких ситуаціях йшлося навіть про побиття і катування військовозобов’язаних.

Правоохоронні органи звернули увагу на ці випадки і зайнялися розслідуваннями. У деяких випадках справи військовослужбовців ТЦК уже були відправлені до суду.

Читайте також:

Мобілізація із фальшуванням даних про відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який перебував у розшуку, та розшук уже був знятий. Чоловік поцікавився, чи можуть його затримати групи оповіщення ТЦК у ситуації, коли він на законних підставах чекає дня ВЛК.

Адвокат Ярослав Турчин, коментуючи цю ситуацію, визнав, що зараз проблеми можуть виникнути у будь-якого громадянина. Турчин визнав: "Іноді навіть наявність відстрочки чи бронювання не рятує від мобілізації".

Адвокат розповів про один із найобурливіших інцидентів у процесі мобілізації: "Був випадок нещодавно у Кіровоградській області, коли ТЦК мобілізував батька трьох дітей, нахабно видаливши дані з "Резерв+" про відстрочку (без підстав). За один день громадянина вже відправили у військову частину, при цьому так само нахабно потім прессекретар обласного ТЦК заявляла, що не було ніяких даних та документів про наявність права на відстрочку. Це при тому, що усі реєстри ДРАЦСГ давно оцифровані аж по початок 20 століття".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК оголосили у розшук за "порушення обліку" понад 30 жінок.

У розшуку за порушення військового обліку перебуває понад два мільйони громадян України. Відповідний показник щомісяця зростає. Серед тих, кого оголосили в розшук, більш ніж 30 жінок.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що перед судом постануть працівники одного із ТЦК на Житомирщині за те, що побили громадянина.

На Житомирщині працівники ТЦК побили чоловіка й не відпускали його додому. Досудове розслідування завершили, а справу скерували до суду.