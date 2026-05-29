На Волыни работники ТЦК избили отца и его 14-летнего сына: нардеп

Работники ТЦК. Фото: Суспільне

В Нововолынске на Волыни семья заявила об избиении мужчины с инвалидностью и его 14-летнего сына людьми в военной форме. Сейчас подросток находится в больнице, а правоохранители проводят досудебное расследование обстоятельств инцидента.

О случае в эфире Вечір.LIVE сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

В Нововолынске люди в военной форме избили мужчину и его сына

По словам нардепа, инцидент произошел в Волынской области, где неизвестные лица в форме зашли на территорию частного гаража и избили мужчину и его несовершеннолетнего сына.

"Очень важно, чтобы с такими бусификаторами система правоохранительная разбиралась оперативно и давала четкий сигнал гражданам, что такого в нашей стране дальше не будет", — заявил Мазурашу.

Впоследствии мать и жена пострадавших в комментарии "ТРК Аверс" сообщила, что несколько мужчин в масках зашли на частную территорию семьи и начали требовать документы у ее мужа. После этого, по ее словам, возникла потасовка.

Женщина рассказала, что их 14-летний сын пытался защитить отца, однако также подвергся избиению.

"По ребрам ему понадавали, по голове надавали. У него такие ушибы сильные. Завтра психолог будет с ним работать", — сообщила мать парня.

Детский хирург Нововолынской больницы сообщил, что состояние подростка не является критическим. У ребенка диагностировали ушиб грудной клетки и брюшной стенки, повреждений внутренних органов врачи не обнаружили.

В Волынском ТЦК и СП заявили, что информация об избиении пока не подтверждена. Там отметили, что все обстоятельства происшествия проверяют правоохранители в рамках досудебного расследования.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее на Волыни суд признал незаконной мобилизацию мужчины, который имел официальную отсрочку из-за ухода за дедушкой с инвалидностью II группы. Несмотря на это, ТЦК и СП мобилизовал его и зачислил в воинскую часть.

А также стало известно, что в Днепре мужчина оказался в коме после конфликта с работниками ТЦК во время проверки военно-учетных документов.