Повістка заброньованому: в ТЦК потрібно принести 2 документи

Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: "Суспільне"

Громадяни, які були заброньовані від мобілізації, все одно не мають права ігнорувати отримані повістки. Під час візиту в ТЦК вони повинні мати при собі два важливі документи. Одним із цих документів є довідка про роботу на критично важливому підприємстві.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки в Україні

Одним із ключових інструментів військового обліку в Україні є повістки. Законодавство визначає кілька різних видів повісток.

Це можуть бути повістки на оновлення військово-облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії. Також є такі повістки, як мобілізаційне розпорядження. Це бойові повістки, які визначають день і час мобілізації громадянина.

До юристів звернувся громадянин, який має оформлене бронювання від мобілізації. Він отримав повістку і поцікавився, чи законним є цей крок ТЦК і що потрібно зробити йому після отримання повістки.

Два документи для ТЦК

Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що на повістку потрібно відреагувати в будь-якому випадку. Їх не можуть ігнорувати ні громадяни з відстрочкою, чи заброньовані на роботі працівники.

Так, адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Оформлена відстрочка від призову за мобілізацією не звільняє Вас від обов'язку з'являтися за викликом до ТЦК. Тож, вам варто відвідати ТЦК у зазначену дату, оскільки у разі неявки ТЦК подасть Вас у розшук та у подальшому притягне до адміністративної відповідальності".

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, які документи потрібно мати при собі, крім військово-облікового документу. Для заброньованих, зазначив Дерій, це мають бути два наступні документи: "Вам потрібно взяти довідку на підприємстві, що Ви є їх працівником і заброньованим, та за можливості отримайте Витяг про визнання підприємства критичним".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що повістки від міськради не можна ігнорувати.

Міські та сільські ради мають право надсилати військовозобов’язаним громадянам повістки. Такі документи мають таку ж законну силу, як і повістки від ТЦК. Тож ігнорувати їх не варто, бо можна отримати розшук і все одно доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, на що варто звертати увагу під час вручення повістки на вулиці.

Повістки в Україні залишаються основним способом оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Цей документ можуть вручити у будь-якому місці, зокрема за місцем проживання, за місцем роботи, на блокпості або на вулиці. Та перед тим як підписувати повістку, громадянин має уважно її вивчити.