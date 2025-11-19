Чи можуть мобілізувати заброньованого - пояснення адвоката

ТЦК перевіряють документи. Фото: "Всеукраїнський собор"

Заброньовані працівники мають так званий імунітет від мобілізації або думають, що мають. Виявляється, що за найменшої некоректно оформленої довідки держава може змінити правила гри та мобілізувати заброньованого.

Детальніше про механізм можливої мобілізації заброньованих Новини.LIVE розповів адвокат Ігор Тарасенко.

Мобілізація заброньованих

"Якщо бронювання оформлене належним чином і діє, мобілізувати такого працівника під час відпустки не мають права. Але є нюанс, бронь — це не "бронежилет від держави", а конкретний запис у реєстрі + наказ роботодавця + відповідні документи в ТЦК. І от коли десь у цьому ланцюжку є дірка, починаються проблеми", — заявив адвокат.

Він додав, що питання бронювання під час відпустки — це не про те, "чи мають право забрати з моря", а про те, чи реально існує бронь і наскільки коректно вона оформлена.

"Якщо працівник належним чином заброньований згідно з постановами Кабінету Міністрів та наказом роботодавця, а відомості про бронювання внесені до відповідних реєстрів та доведені до ТЦК — така особа не підлягає призову за мобілізацією протягом строку дії броні. Незалежно від того, чи вона у відпустці, чи на робочому місці. Інша річ — практика "в полі", — пояснив адвокат.

За словами адвоката, проблеми можуть бути якщо працівник:

не має із собою актуальної довідки/наказу про бронювання;

дані ще не підтягнулися в електронних реєстрах;

або сам роботодавець формально "пообіцяв" бронь, але фактично її не оформив.

"Тоді ризик фактичного вручення повістки або навіть спроби призову зберігається, і людині доводиться вже захищати свою бронь, а не користуватись нею", — пояснив Тарасенко.

Він додав, що з юридичного погляду бронь – це не канікули від закону, а особливий статус, який потрібно документально підтверджувати.

Тому адвокат дав поради заброньованим, які їдуть у відпустку:

мати при собі оригінал або належним чином завірену копію документів про бронювання;

перевірити, чи не закінчився строк дії броні;

розуміти, що у разі конфліктної ситуації з ТЦК або поліцією питання вирішується не на емоціях, а через фіксацію порушень і подальше оскарження дій посадових осіб.

"Якщо говорити прямо, то мобілізувати заброньованого у відпустці – це юридичний нонсенс, але в умовах війни я бачу непоодинокі спроби "перекреслити" бронь на рівні конкретної людини. І тут вже включається адвокат — або ми відновлюємо дію бронювання, або фіксуємо незаконні дії з боку посадових осіб і йдемо в правовий наступ", — підсумував адвокат.

