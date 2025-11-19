Могут ли мобилизовать забронированного - объяснение адвоката

ТЦК проверяют документы. Фото: "Всеукраинский собор"

Забронированные работники имеют так называемый иммунитет от мобилизации или думают, что имеют. Оказывается, что при некорректно оформленной справке государство может изменить правила игры и мобилизовать забронированного.

Подробнее о механизме возможной мобилизации забронированных Новини.LIVE рассказал адвокат Игорь Тарасенко.

Мобилизация забронированных

"Если бронирование оформлено надлежащим образом и действует, мобилизовать такого работника во время отпуска не имеют права. Но есть нюанс, бронь — это не "бронежилет от государства", а конкретная запись в реестре + приказ работодателя + соответствующие документы в ТЦК. И вот когда где-то в этой цепочке есть дырка, начинаются проблемы", — заявил адвокат.

Он добавил, что вопрос бронирования во время отпуска — это не о том, "имеют ли право забрать с моря", а о том, реально ли существует бронь и насколько корректно она оформлена.

"Если работник надлежащим образом забронирован согласно постановлениям Кабинета Министров и приказу работодателя, а сведения о бронировании внесены в соответствующие реестры и доведены до ТЦК — такое лицо не подлежит призыву по мобилизации в течение срока действия брони. Независимо от того, в отпуске или на рабочем месте. Другое дело — практика "в поле", — пояснил адвокат.

По его словам, проблемы могут быть, если работник:

не имеет с собой актуальной справки/приказа о бронировании;

данные еще не подтянулись в электронных реестрах;

или сам работодатель формально "пообещал" бронь, но фактически ее не оформил.

"Тогда риск фактического вручения повестки или даже попытки призыва сохраняется, и человеку приходится уже защищать свою бронь, а не пользоваться ею", — пояснил Тарасенко.

Он добавил, что с юридической точки зрения бронь — это не каникулы от закона, а особый статус, который нужно документально подтверждать.

Поэтому адвокат дал советы забронированным, которые едут в отпуск:

иметь при себе оригинал или надлежащим образом заверенную копию документов о бронировании;

проверить, не истек ли срок действия брони;

понимать, что в случае конфликтной ситуации с ТЦК или полицией вопрос решается не на эмоциях, а через фиксацию нарушений и дальнейшее обжалование действий должностных лиц.

"Если говорить прямо, то мобилизовать забронированного в отпуске — это юридический нонсенс, но в условиях войны я вижу неединичные попытки "перечеркнуть" бронь на уровне конкретного человека. И тут уже включается адвокат — либо мы восстанавливаем действие бронирования, либо фиксируем незаконные действия со стороны должностных лиц и идем в правовое наступление", — подытожил адвокат.

Ранее мы писали, надо ли идти в ТЦК в случае ошибки в реестре "Оберіг". А также дали инструкцию, как исправить ошибку с вашими данными.