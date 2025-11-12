Відео
Головна ТЦК Як виправити помилку в реєстрі "Оберіг" — інструкція

Як виправити помилку в реєстрі "Оберіг" — інструкція

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 06:49
Оновлено: 21:23
Оновлення даних в реєстрі Оберіг - як внести зміни
Реєстр "Оберіг". Фото: Новини.LIVE

Реєстр "Оберіг" автоматично оновлює дані про військовослужбовців, призовників та резервістів. Однак, якщо інформація не відповідає дійсності, людина сама має звернутися до  ТЦК для виправлення помилки, надавши відповідні документи. 

Детально щодо процедури зміни даних Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк. 

Читайте також:

Виправлення відомостей в реєстрі "Оберіг"

"Виправлення, уточнення або оновлення даних у Реєстрі здійснюється на підставі документально підтверджених відомостей, поданих особою або отриманих від уповноважених органів, з обов’язковим внесенням запису про джерело зміни інформації", — йдеться в постанові уряду щодо функціонування реєстру. 

За словами юриста, особа має право ініціювати перевірку чи виправлення відомостей про себе шляхом офіційного звернення.

Практичний порядок дій для коригування даних такий: 

  • звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК);
  • подати письмову заяву або рапорт із проханням перевірити та уточнити персональні дані у Реєстрі "Оберіг".

У заяві потрібно зазначити:

  • ПІБ, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • які саме дані є некоректними;
  • копії документів, що підтверджують правильну інформацію (паспорт, довідка ВЛК, військовий квиток, наказ про службу тощо).

"Після отримання звернення ТЦК зобов’язаний перевірити інформацію у Реєстрі та первинних документах. У разі підтвердження розбіжностей складається службова довідка, на підставі якої дані вносяться до “Оберіга” через адміністратора доступу", — пояснила юристка. 

Вона додала, що заявнику має бути надано письмову відповідь про внесення змін або відмову з обґрунтуванням.

"У разі бездіяльності ТЦК (відсутність відповіді понад 30 днів) особа має право звернутися до вищого командування або регіонального управління оборонного відомства або до суду з позовом про зобов’язання внести зміни до Реєстру", — підсумувала юристка. 

Раніше ми писали, що робити, якщо висновок ВЛК не внесли в "Оберіг".

Також ми писали, чи може ВЛК вносити висновки до електронної системи без реальних оглядів військовозобов'язаних.

мобілізація юрист реєстр Оберіг оновлення дані
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
