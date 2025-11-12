Обновление данных в реестре Оберіг - как внести изменения

Реестр "Оберіг". Фото: Новини.LIVE

Реестр "Оберіг" автоматически обновляет данные о военнослужащих, призывниках и резервистах. Однако, если информация не соответствует действительности, человек сам должен обратиться в ТЦК для исправления ошибки, предоставив соответствующие документы.

Подробно о процедуре изменения данных Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

Исправление сведений в реестре "Оберіг"

"Исправление, уточнение или обновление данных в Реестре осуществляется на основании документально подтвержденных сведений, представленных лицом или полученных от уполномоченных органов, с обязательным внесением записи об источнике изменения информации", — говорится в постановлении правительства о функционировании реестра.

По словам юриста, лицо имеет право инициировать проверку или исправление сведений о себе путем официального обращения.

Практический порядок действий для корректировки данных следующий:

обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК);

подать письменное заявление или рапорт с просьбой проверить и уточнить персональные данные в Реестре "Оберіг".

В заявлении нужно указать:

ФИО, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

какие именно данные являются некорректными;

копии документов, подтверждающих правильную информацию (паспорт, справка ВВК, военный билет, приказ о службе и т.д.).

"После получения обращения ТЦК обязан проверить информацию в Реестре и первичных документах. В случае подтверждения расхождений составляется служебная справка, на основании которой данные вносятся в "Оберіг" через администратора доступа", — обьяснила юрист.

Она добавила, что заявителю должен быть предоставлен письменный ответ о внесении изменений или отказ с обоснованием.

"В случае бездействия ТЦК (отсутствие ответа более 30 дней) лицо имеет право обратиться в высшее командование или региональное управление оборонного ведомства или в суд с иском об обязательстве внести изменения в Реестр", — подытожила юрист.

