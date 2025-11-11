Оновлення даних в реєстрі Оберіг - як виправити помилку

У разі помилки в реєстрі "Оберіг" треба йти до ТЦК — деталі
Реєстр "Оберіг" в Україні є єдиною державною інформаційною системою з автоматизованого обліку військовослужбовців, призовників та резервістів. Він працює з високим рівнем автоматизації та синхронізації даних про людину, але достовірність інформації залежить від першоджерела, тому можливі помилки.
Якщо ж дані у реєстрі не відповідають дійсності, доведеться звертатися до ТЦК — пояснила Новини.LIVE юристка Надія Шуляк.
Як працює реєстр "Оберіг"
"За наявності випадків невідповідності інформації фактичним обставинам особа має право ініціювати перевірку та виправлення даних шляхом подання заяви до відповідного територіального центру комплектування, додавши належні документи", — пояснила юристка.
Якщо вам відмовили, то це можна оскаржити в адміністративному порядку або в суді, спираючись на ст. 55 Конституції України та Кодексу адміністративного судочинства України.
"Аналіз практики функціонування реєстру засвідчує, що система дійсно працює з високим рівнем автоматизації та синхронізації, однак повна достовірність відомостей у кожному випадку залежить не лише від роботи програмного комплексу, а й від джерел первинного внесення інформації — тобто від працівників ТЦК, кадрових органів, військових частин та органів місцевого самоврядування", — пояснила юристка.
Вона додала, що з практики військово-правових консультацій відомі поодинокі випадки розбіжностей, зокрема:
- невірно зазначена категорія придатності за результатами ВЛК;
- відсутність інформації про нове місце реєстрації або військову частину;
- дублювання записів або некоректне відображення статусу “знято з обліку/перебуває на обліку”.
"Такі неточності, як правило, не зумовлені "збоєм системи", а виникають через людський фактор — несвоєчасне внесення змін або помилки при синхронізації відомостей між різними державними реєстрами (МВС, ДМС, МОЗ тощо)", — пояснила Шуляк.
