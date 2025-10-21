Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Помилка із обліком в ТЦК — чи забронюють

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 17:17
Помилкові дані про військовий облік - чи вплинуть ці помилки на бронювання
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Процес продовження бронювання від мобілізації не залежить від можливих неточностей у реєстрі "Оберіг". Але помилки у військово-облікових даних громадянин повинен виправити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Продовження броні і облік у старому ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який має бронювання на роботі.

Чоловік пояснив, що з певних причин він, офіційно змінивши місце перебування на військовому обліку, у реєстрі "Оберіг" досі перебуває на обліку у старому ТЦК.

Громадянин поцікавився, чи не вплине цей факт на продовження бронювання.

"Така невідповідність не є підставою для відмови у продовженні бронювання", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Як виправити дані у реєстрі "Оберіг"

Юрист також пояснив, що потрібно зробити у такій ситуації.

"Вам потрібно особисто явившись або "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного подати до ТЦК заяву з вимогою про внесення змін до Реєстру військовозобов'язаних", — наголосив Дерій.

До заяви, додав юрист, потрібно прикріпити копію військово-облікового документа та копію паспорта.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе виключення з військового обліку через суд.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу мають внутрішньо переміщені особи на те, щоб стати на військовий облік.

бронювання ТЦК та СП військовозобов'язані Бронь від мобілізації реєстр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
