Помилкові дані про військовий облік - чи вплинуть ці помилки на бронювання

Помилка із обліком в ТЦК — чи забронюють
Процес продовження бронювання від мобілізації не залежить від можливих неточностей у реєстрі "Оберіг". Але помилки у військово-облікових даних громадянин повинен виправити.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Продовження броні і облік у старому ТЦК
До юристів звернувся громадянин, який має бронювання на роботі.
Чоловік пояснив, що з певних причин він, офіційно змінивши місце перебування на військовому обліку, у реєстрі "Оберіг" досі перебуває на обліку у старому ТЦК.
Громадянин поцікавився, чи не вплине цей факт на продовження бронювання.
"Така невідповідність не є підставою для відмови у продовженні бронювання", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.
Як виправити дані у реєстрі "Оберіг"
Юрист також пояснив, що потрібно зробити у такій ситуації.
"Вам потрібно особисто явившись або "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного подати до ТЦК заяву з вимогою про внесення змін до Реєстру військовозобов'язаних", — наголосив Дерій.
До заяви, додав юрист, потрібно прикріпити копію військово-облікового документа та копію паспорта.
