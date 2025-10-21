Помилкові дані про військовий облік - чи вплинуть ці помилки на бронювання

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Процес продовження бронювання від мобілізації не залежить від можливих неточностей у реєстрі "Оберіг". Але помилки у військово-облікових даних громадянин повинен виправити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Продовження броні і облік у старому ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який має бронювання на роботі.

Чоловік пояснив, що з певних причин він, офіційно змінивши місце перебування на військовому обліку, у реєстрі "Оберіг" досі перебуває на обліку у старому ТЦК.

Громадянин поцікавився, чи не вплине цей факт на продовження бронювання.

"Така невідповідність не є підставою для відмови у продовженні бронювання", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Як виправити дані у реєстрі "Оберіг"

Юрист також пояснив, що потрібно зробити у такій ситуації.

"Вам потрібно особисто явившись або "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного подати до ТЦК заяву з вимогою про внесення змін до Реєстру військовозобов'язаних", — наголосив Дерій.

До заяви, додав юрист, потрібно прикріпити копію військово-облікового документа та копію паспорта.

