Ошибочные данные о воинском учете — повлияют ли эти ошибки на бронирование

Процесс продления бронирования от мобилизации не зависит от возможных неточностей в реестре "Оберіг". Но ошибки в военно-учетных данных гражданин должен исправить.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Продление брони и учет в старом ТЦК

К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование на работе.

Мужчина объяснил, что по определенным причинам он, официально изменив место пребывания на воинском учете, в реестре "Оберіг" до сих пор находится на учете в старом ТЦК.

Гражданин поинтересовался, не повлияет ли этот факт на продолжение бронирования.

"Такое несоответствие не является основанием для отказа в продлении бронирования", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Как исправить данные в реестре "Оберіг"

Юрист также объяснил, что нужно сделать в такой ситуации.

"Вам нужно лично явившись или "Укрпочтой" заказным письмом с описью вложенного подать в ТЦК заявление с требованием о внесении изменений в Реестр военнообязанных", — отметил Дерий.

К заявлению, добавил юрист, нужно прикрепить копию военно-учетного документа и копию паспорта.

