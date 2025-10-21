Ошибочные данные о воинском учете — повлияют ли эти ошибки на бронирование

Ошибка с учетом в ТЦК — забронируют ли
Процесс продления бронирования от мобилизации не зависит от возможных неточностей в реестре "Оберіг". Но ошибки в военно-учетных данных гражданин должен исправить.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Продление брони и учет в старом ТЦК
К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование на работе.
Мужчина объяснил, что по определенным причинам он, официально изменив место пребывания на воинском учете, в реестре "Оберіг" до сих пор находится на учете в старом ТЦК.
Гражданин поинтересовался, не повлияет ли этот факт на продолжение бронирования.
"Такое несоответствие не является основанием для отказа в продлении бронирования", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.
Как исправить данные в реестре "Оберіг"
Юрист также объяснил, что нужно сделать в такой ситуации.
"Вам нужно лично явившись или "Укрпочтой" заказным письмом с описью вложенного подать в ТЦК заявление с требованием о внесении изменений в Реестр военнообязанных", — отметил Дерий.
К заявлению, добавил юрист, нужно прикрепить копию военно-учетного документа и копию паспорта.
