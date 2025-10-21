Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Ошибка с учетом в ТЦК — забронируют ли

Ошибка с учетом в ТЦК — забронируют ли

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 06:30
обновлено: 06:51
Ошибочные данные о воинском учете — повлияют ли эти ошибки на бронирование
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Процесс продления бронирования от мобилизации не зависит от возможных неточностей в реестре "Оберіг". Но ошибки в военно-учетных данных гражданин должен исправить.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Продление брони и учет в старом ТЦК

К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование на работе.

Мужчина объяснил, что по определенным причинам он, официально изменив место пребывания на воинском учете, в реестре "Оберіг" до сих пор находится на учете в старом ТЦК.

Гражданин поинтересовался, не повлияет ли этот факт на продолжение бронирования.

"Такое несоответствие не является основанием для отказа в продлении бронирования", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Как исправить данные в реестре "Оберіг"

Юрист также объяснил, что нужно сделать в такой ситуации.

"Вам нужно лично явившись или "Укрпочтой" заказным письмом с описью вложенного подать в ТЦК заявление с требованием о внесении изменений в Реестр военнообязанных", — отметил Дерий.

К заявлению, добавил юрист, нужно прикрепить копию военно-учетного документа и копию паспорта.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли исключение с воинского учета через суд.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеют внутренне перемещенные лица на то, чтобы стать на воинский учет.

бронирование ТЦК и СП военнообязанные Бронь от мобилизации реестр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации