Обновление данных в реестре Оберіг - как исправить ошибку

Реестр "Оберіг". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Реестр "Оберіг" в Украине является единственной государственной информационной системой по автоматизированному учету военнослужащих, призывников и резервистов. Он работает с высоким уровнем автоматизации и синхронизации данных о человеке, но достоверность информации зависит от первоисточника, поэтому возможны ошибки.

Если же данные в реестре не соответствуют действительности, придется обращаться в ТЦК — пояснила Новини.LIVE юрист Надежда Шуляк.

Как работает реестр "Оберіг"

"При наличии случаев несоответствия информации фактическим обстоятельствам, лицо имеет право инициировать проверку и исправление данных путем подачи заявления в соответствующий территориальный центр комплектования, добавив надлежащие документы", — обьяснила юрист.

Если вам отказали, то это можно обжаловать в административном порядке или в суде, опираясь на ст. 55 Конституции Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины.

"Анализ практики функционирования реестра показывает, что система действительно работает с высоким уровнем автоматизации и синхронизации, однако полная достоверность сведений в каждом случае зависит не только от работы программного комплекса, но и от источников первичного внесения информации — то есть от работников ТЦК, кадровых органов, воинских частей и органов местного самоуправления", — пояснила юрист.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Она добавила, что из практики военно-правовых консультаций известны единичные случаи разногласий, в частности:

неверно указана категория годности по результатам ВВК;

отсутствие информации о новом месте регистрации или воинской части;

дублирование записей или некорректное отображение статуса "снят с учета/находится на учете".

"Такие неточности, как правило, не обусловлены "сбоем системы", а возникают из-за человеческого фактора — несвоевременное внесение изменений или ошибки при синхронизации сведений между различными государственными реестрами (МВД, ГМС, Минздрав и т.д.)", — сказала Шуляк.

