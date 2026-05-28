Главная ТЦК Повестка забронированному: в ТЦК нужно принести 2 документа

Дата публикации 28 мая 2026 18:17
Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: "Суспільне"

Граждане, которые были забронированы от мобилизации, все равно не имеют права игнорировать полученные повестки. Во время визита в ТЦК они должны иметь при себе два важных документа. Одним из этих документов является справка о работе на критически важном предприятии.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестки в Украине

Одним из ключевых инструментов воинского учета в Украине являются повестки. Законодательство определяет несколько различных видов повесток.

Это могут быть повестки на обновление военно-учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии. Также есть такие повестки, как мобилизационное распоряжение. Это боевые повестки, которые определяют день и время мобилизации гражданина.

К юристам обратился гражданин, который имеет оформленное бронирование от мобилизации. Он получил повестку и поинтересовался, законным ли является этот шаг ТЦК и что нужно сделать ему после получения повестки.

Два документа для ТЦК

Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили, что на повестку нужно отреагировать в любом случае. Их не могут игнорировать ни граждане с отсрочкой, ни забронированные на работе работники.

Так, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Оформленная отсрочка от призыва по мобилизации не освобождает Вас от обязанности появляться по вызову в ТЦК. Поэтому, вам стоит посетить ТЦК в указанную дату, поскольку в случае неявки ТЦК подаст Вас в розыск и в дальнейшем привлечет к административной ответственности".

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, какие документы нужно иметь при себе, кроме военно-учетного документа. Для забронированных, отметил Дерий, это должны быть два следующих документа: "Вам нужно взять справку на предприятии, что Вы являетесь их работником и забронированным, и по возможности получите Выписку о признании предприятия критическим".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что повестки от горсовета нельзя игнорировать.

Городские и сельские советы имеют право присылать военнообязанным гражданам повестки. Такие документы имеют такую же законную силу, как и повестки от ТЦК. Поэтому игнорировать их не стоит, потому что можно получить розыск и все равно придется посетить территориальный центр комплектования.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, на что стоит обращать внимание при вручении повестки на улице.

Повестки в Украине остаются основным способом оповещения военнообязанных мужчин. Этот документ могут вручить в любом месте, в частности по месту жительства, по месту работы, на блокпосте или на улице. Но перед тем как подписывать повестку, гражданин должен внимательно ее изучить.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
