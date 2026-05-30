У Луцьку стався конфлікт між працівниками ТЦК і неповнолітніми

У Луцьку поблизу житлового комплексу "Дрім Таун" 29 травня виник інцидент за участю групи оповіщення Волинського обласного ТЦК та СП і неповнолітніх. У військкоматі заявляють, що конфлікт почався після відмови чоловіка пред'явити військово-облікові документи.

За інформацією ТЦК, під час проведення заходів оповіщення один із громадян відмовився показати документи, після чого зачинився у власному автомобілі.

У відомстві стверджують, що згодом у ситуацію втрутилася група неповнолітніх, яка нібито почала перешкоджати роботі представників ТЦК.

За версією військкомату, під час конфлікту було пошкоджено службовий транспортний засіб групи оповіщення.

У ТЦК також наголосили, що за наявною у них інформацією жоден із неповнолітніх тілесних ушкоджень не отримав.

Водночас у місцевих Telegram-каналах та пабліках поширюється інформація про нібито застосування до підлітків перцевих балончиків. Однак офіційного підтвердження цих повідомлень з боку Волинського обласного ТЦК та СП наразі немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні на Волині родина заявила про побиття чоловіка з інвалідністю та його 14-річного сина особами у військовій формі. Після події правоохоронці з'ясовують усі обставини конфлікту.

Крім того, правоохоронці викрили десятки схем, пов'язаних із підробкою медичних документів для ухилення від військової служби. За результатами розслідувань суди вже винесли перші вироки окремим фігурантам, а також було скасовано тисячі сумнівних довідок про непридатність до служби.