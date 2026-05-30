Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК У Луцьку стався конфлікт між працівниками ТЦК і неповнолітніми

У Луцьку стався конфлікт між працівниками ТЦК і неповнолітніми

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 20:11
У Луцьку стався конфлікт між працівниками ТЦК і неповнолітніми
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Укрінформ

У Луцьку поблизу житлового комплексу "Дрім Таун" 29 травня виник інцидент за участю групи оповіщення Волинського обласного ТЦК та СП і неповнолітніх. У військкоматі заявляють, що конфлікт почався після відмови чоловіка пред'явити військово-облікові документи.

Про це повідомили у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, передає Новини.LIVE.

Конфлікт між підлітками і ТЦК у Луцьку

За інформацією ТЦК, під час проведення заходів оповіщення один із громадян відмовився показати документи, після чого зачинився у власному автомобілі.

У відомстві стверджують, що згодом у ситуацію втрутилася група неповнолітніх, яка нібито почала перешкоджати роботі представників ТЦК.

За версією військкомату, під час конфлікту було пошкоджено службовий транспортний засіб групи оповіщення.

Читайте також:

У ТЦК також наголосили, що за наявною у них інформацією жоден із неповнолітніх тілесних ушкоджень не отримав.

У Луцьку стався конфлікт між працівниками ТЦК і підлітками
Заява Волинського ОТЦК та СП. Фото: скриншот з Facebook

Водночас у місцевих Telegram-каналах та пабліках поширюється інформація про нібито застосування до підлітків перцевих балончиків. Однак офіційного підтвердження цих повідомлень з боку Волинського обласного ТЦК та СП наразі немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні на Волині родина заявила про побиття чоловіка з інвалідністю та його 14-річного сина особами у військовій формі. Після події правоохоронці з'ясовують усі обставини конфлікту.

Крім того, правоохоронці викрили десятки схем, пов'язаних із підробкою медичних документів для ухилення від військової служби. За результатами розслідувань суди вже винесли перші вироки окремим фігурантам, а також було скасовано тисячі сумнівних довідок про непридатність до служби.

конфлікт Луцьк ТЦК та СП
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації