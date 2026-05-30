Порушення з боку ТЦК: стала відома кількість відкритих проваджень

Чоловіки у приміщенні ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Житомирський обласний ТЦК та СП

Від початку року правоохоронці розпочали 44 кримінальні справи через неправомірні дії працівників військкоматів. Окрім цього, під приціл поліції потрапили десятки схем, які полягали в підробці медичних документів заради ухилення від служби. Наразі суди вже винесли перші вироки фігурантам деяких розслідувань, а тисячі сумнівних довідок про непридатність анулювали.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Новини.LIVE.

Провадження через порушення під час мобілізації

У відомстві уточнили, що впродовж перших п'яти місяців поточного року слідчі відкрили 44 кримінальні справи щодо протиправних дій у військкоматах, а 65 людям уже оголосили підозри.

Паралельно оперативники викрили 65 фактів махінацій у роботі ВЛК та експертних команд, які оцінюють рівень працездатності. У цих справах офіційні підозри отримали вже 123 людини.

Зокрема, правоохоронці задокументували діяльність семи організованих злочинних груп, які спеціалізувалися на підробці довідок про непридатність до армії, оформлювали фіктивні інвалідності та вносили фейкові дані до медичних баз і державних реєстрів.

У поліції додали, що наразі до суду передали 40 обвинувальних висновків щодо 51 людини, а за результатами розглядів судді оголосили 23 вироки.

Також слідчі перевіряють висновки ВЛК та МСЕК, які ті видали за період від 2023 року до поточного року. За даними правоохоронців, загалом на перевірку відправили майже 80 тисяч рішень, завдяки яким чоловіки призовного віку могли уникнути мобілізації. Понад десять тисяч із цих документів скасували, зокрема 1 478 рішень анулювали цьогоріч.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судову постанову повідомляв, що шкільний вчитель після мобілізації намагався в суді довести своє право на відстрочку. Верховний Суд визнав, що чоловіка мобілізували незаконно. Попри це, зі служби педагога не звільнили: правом на відстрочку він мав скористатися тоді, коли ще був не військовослужбовцем, а військовозобов'язаним.

Також Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Олександра Федієнка писав, що в Україні невдовзі презентують реформу ТЦК та СП. Особовий склад ЗСУ хочуть використовувати більш ефективно. Під час впровадження змін врахують потреби воєнного часу.