Право на відстрочку — не підстава для звільнення з армії: вирок суду

Громадяни, які мали законне право на відстрочку від мобілізації, але не оформили її вчасно до призову, не можуть автоматично звільнитися з військової служби. Ситуації, коли призов був незаконним, теж не є винятком. Відстрочка та звільнення зі служби — абсолютно різні правові категорії, які регулюються окремими законами, тому незаконний призов не створює автоматичних умов для демобілізації.

Про це йдеться в постанові, яку Верховний Суд ухвалив 14 травня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Приводом для судового розгляду став позов шкільного вчителя. Чоловік працює педагогом, тому мав законне право на відстрочку. Попри це, у 2022 році його примусово мобілізували. Суди попередніх інстанцій визнали дії ТЦК протиправними, але не звільнили позивача зі служби. Верховний Суд лише підтвердив їхні рішення.

Залежність права на відстрочку від статусу громадянина

До моменту призову людина має статус військовозобов'язаного. Саме на цьому етапі вона повинна самостійно та вчасно реалізувати своє право на відстрочку від призову, згідно із Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Після зарахування до частини громадянин набуває статусу військовослужбовця. Відтоді його права та обов'язки регулюються вже іншим профільним законом — "Про військовий обов’язок і військову службу".

Право на відстрочку, яким не скористалися до моменту мобілізації, не є підставою для звільнення зі служби.

Рішення Верховного Суду

Суд закрив провадження у справі вчителя, дійшовши висновку, що чоловік перебуває на службі на законних підставах. Це рішення підтверджує: якщо людину вже мобілізували, оскаржувати призов, сподіваючись на демобілізацію, безперспективно. Усі довідки, що дають право на відстрочку, треба надавати ТЦК до винесення мобілізаційного розпорядження та відправки до військової частини.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на вирок суду повідомляв, що на Волині мобілізували чоловіка, який мав відстрочку, тому що доглядає дідуся з інвалідністю II групи. Суд визнав дії ТЦК незаконними. Мобілізованого звільнять із військової служби.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що військовозобов'язаний може отримати відстрочку, якщо доглядає за бабусею. Таке можливе за певних умов. Зокрема, якщо родичка має інвалідність I чи II групи.