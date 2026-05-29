Право на отсрочку — не основание для увольнения из армии: приговор суда

Граждане, которые имели законное право на отсрочку от мобилизации, но не оформили ее вовремя до призыва, не могут автоматически уволиться с военной службы. Ситуации, когда призыв был незаконным, тоже не являются исключением. Отсрочка и увольнение со службы — совершенно разные правовые категории, которые регулируются отдельными законами, поэтому незаконный призыв не создает автоматических условий для демобилизации.

Об этом говорится в постановлении, которое Верховный Суд принял 14 мая, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Поводом для судебного разбирательства стал иск школьного учителя. Мужчина работает педагогом, поэтому имел законное право на отсрочку. Несмотря на это, в 2022 году его принудительно мобилизовали. Суды предыдущих инстанций признали действия ТЦК противоправными, но не уволили истца со службы. Верховный Суд лишь подтвердил их решения.

Зависимость права на отсрочку от статуса гражданина

До момента призыва человек имеет статус военнообязанного. Именно на этом этапе он должен самостоятельно и вовремя реализовать свое право на отсрочку от призыва, согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

После зачисления в часть гражданин приобретает статус военнослужащего. С тех пор его права и обязанности регулируются уже другим профильным законом — "О воинской обязанности и военной службе".

Право на отсрочку, которым не воспользовались до момента мобилизации, не является основанием для увольнения со службы.

Решение Верховного Суда

Суд закрыл производство по делу учителя, придя к выводу, что мужчина находится на службе на законных основаниях. Это решение подтверждает: если человека уже мобилизовали, оспаривать призыв, надеясь на демобилизацию, бесперспективно. Все справки, дающие право на отсрочку, надо предоставлять ТЦК до вынесения мобилизационного распоряжения и отправки в воинскую часть.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда сообщал, что на Волыни мобилизовали мужчину, который имел отсрочку, потому что ухаживает за дедушкой с инвалидностью II группы. Суд признал действия ТЦК незаконными. Мобилизованного уволят с военной службы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" писал, что военнообязанный может получить отсрочку, если ухаживает за бабушкой. Такое возможно при определенных условиях. В частности, если родственница имеет инвалидность I или II группы.