Уход за бабушкой: три основания для ТЦК оформить отсрочку

Уход за близким родственником является законным основанием для получения отсрочки от мобилизации. Таким родственником может быть родная бабушка военнообязанного гражданина. Но сам факт наличия такого родственника недостаточен, нужно еще соблюдение одного из трех условий.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

В Украине продолжается общая мобилизация военнообязанного населения. Мобилизация была объявлена по всей территории страны 24 февраля 2022 года.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Для этого следует доказать наличие определенных в отечественном законодательстве оснований для отсрочки.

Некоторые виды отсрочок имеют прямое отношение к семейному состоянию военнообязанного. Это, к примеру, уход за близким родственником.

Три варианта для отсрочки при уходе за бабушкой

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку по уходу за родной бабушкой. Мужчина отметил, что у 90-летней бабушки есть трое детей, но все они уже достигли пенсионного возраста.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что теоретически получение отсрочки в такой ситуации возможно. Но для этого требуется получение одного из трех условий, без них отсрочка от призыва (как и увольнение из армии) невозможна.

Адвокат Юрий Айвазян назвал эти три условия. Отсрочка предоставляется внуку, если:

бабушка имеет I или II группу инвалидности;

бабушка нуждается в постоянном постороннем уходе;

у бабушки отсутствуют другие члены семьи первой и второй степеней родства или такие члены семьи первой и второй степеней родства сами нуждаются в постоянном уходе.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации по уходу за родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не отразится, но повлияет на социальную выплату.

Отсрочка от мобилизации, предоставленная по уходу за близким родственником с инвалидностью, не влияет на жизнь этого лица. Да, она имеет право трудоустроиться, и это не отменяет статус личности с инвалидностью. Так же трудоустройство такого человека не аннулирует отсрочку для его родственника, осуществляющего за ним уход.