Догляд за бабусею: три підстави для ТЦК оформити відстрочку

Громадянин надає документи на відстрочку в ЦНАП.

Догляд за близьким родичем є законною підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Таким родичем може бути рідна бабуся військовозобов’язаного громадянина. Але сам факт наявності такого родича недостатній, потрібно ще дотримання однієї із трьох умов.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка з сімейних обставин

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення. Мобілізація була оголошена на усій території країни 24 лютого 2022 року.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно довести наявність визначених у вітчизняному законодавстві підстав для відстрочки.

Деякі види відстрочок мають пряме відношення до сімейного стану військовозобов’язаного. Це, наприклад, догляд за близьким родичем.

Три варіанти для відстрочки при догляді за бабусею

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за рідною бабусею. Чоловік наголосив, що у 90-річної бабусі є троє дітей, але усі вони уже досягли пенсійного віку.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що теоретично отримання відстрочки в такій ситуації є можливим. Але для цього потрібне отримання однієї із трьох умов, без них відстрочка від призову (як і звільнення із армії) неможлива.

Адвокат Юрій Айвазян назвав ці три умови. Відстрочка надається онуку, якщо:

бабуся має І або ІІ групу інвалідності;

бабуся потребує постійного стороннього догляду;

у бабусі відсутні інші члени сім’ї першого та другого ступенів споріднення або такі члени сім’ї першого та другого ступенів споріднення самі потребують постійного догляду.

