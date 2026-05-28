У Міноборони готують оновлену реформу ТЦК: нардеп

Працівники ТЦК.

Міністерство оборони України найближчим часом представить оновлену реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У Верховній Раді наголошують, що зміни мають враховувати потреби воєнного часу та підвищити ефективність використання особового складу ЗСУ.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив народний депутат Олександр Федієнко.

Міноборони працює над реформою ТЦК

Про підготовку нової реформи депутати почули під час зустрічі з міністром оборони Михайлом Федоровим.

"Сьогодні на зустрічі з міністром оборони ми почули те, що незабаром Міністерство оборони представить нам оновлену реформу саме інституції ТЦК", — повідомив Федієнко.

Водночас парламентар наголосив, що будь-які зміни у системі мобілізації мають бути виваженими та не створювати загроз для обороноздатності держави в умовах повномасштабної війни.

Окремо депутат прокоментував питання ефективності використання особового складу у Збройних силах України. За словами Федієнка, важливо не лише забезпечувати мобілізацію, а й правильно розподіляти наявні ресурси.

"Людей в Збройних Силах достатньо, їх треба почати ефективно використовувати", — навів він слова Федорова, зазначивши, що підтримує таку позицію.

Як повідомляли Новини.LIVE, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що ТЦК і СП дедалі частіше перетворюються на місця утримання громадян. За його словами, реакція влади на подібні інциденти зазвичай з'являється лише після суспільного розголосу.

Водночас стало відомо, що у ТЦК можуть накладати штрафи за порушення правил військового обліку лише після особистої присутності громадянина. Саме під час візиту до центру комплектування ухвалюється відповідна постанова щодо адміністративного покарання.