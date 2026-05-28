В Минобороны готовят обновленную реформу ТЦК: нардеп

Министерство обороны Украины в ближайшее время представит обновленную реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В Верховной Раде отмечают, что изменения должны учитывать потребности военного времени и повысить эффективность использования личного состава ВСУ.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил народный депутат Александр Федиенко.

Минобороны работает над реформой ТЦК

О подготовке новой реформы депутаты услышали во время встречи с министром обороны Михаилом Федоровым.

"Сегодня на встрече с министром обороны мы услышали то, что вскоре Министерство обороны представит нам обновленную реформу именно института ТЦК", — сообщил Федиенко.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что любые изменения в системе мобилизации должны быть взвешенными и не создавать угроз для обороноспособности государства в условиях полномасштабной войны.

Отдельно депутат прокомментировал вопрос эффективности использования личного состава в Вооруженных силах Украины. По словам Федиенко, важно не только обеспечивать мобилизацию, но и правильно распределять имеющиеся ресурсы.

"Людей в Вооруженных Силах достаточно, их надо начать эффективно использовать", — привел он слова Федорова, отметив, что поддерживает такую позицию.

Как сообщали Новини.LIVE, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК и СП все чаще превращаются в места содержания граждан. По его словам, реакция властей на подобные инциденты обычно появляется только после общественной огласки.

В то же время стало известно, что в ТЦК могут накладывать штрафы за нарушение правил воинского учета только после личного присутствия гражданина. Именно во время визита в центр комплектования принимается соответствующее постановление об административном наказании.