Когда ТЦК может применить санкции к нарушителю: объяснения юристов

Сотрудники ТЦК оформляют документы. Фото: Житомирский ТЦК

Территориальный центр комплектования может наложить штраф на нарушителя воинского учета. Но это можно сделать только после визита нарушителя в ТЦК. Потому что соответствующее постановление принимается в присутствии гражданина.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции в отношении нарушителей воинского учета

Граждане, состоящие на воинском учете, должны выполнять все предписания и следовать всем правилам воинского учета, определенным законодательством. За нарушение правил к гражданину могут применять различные санкции.

Часть этих санкций накладывает на нарушителя правил воинского учета сам территориальный центр комплектования. Это прежде всего административное взыскание, или же штраф.

Другая санкция, которую может наложить территориальный центр комплектования, это объявление гражданина в розыск. Впрочем, розыском нарушителя будут заниматься уже другие структуры, в частности, Национальная полиция.

Только после визита нарушителя в ТЦК

Также на нарушителя могут наложить санкцию в виде блокировки банковских счетов. Этой санкцией распоряжается уже исполнительная служба, которой ТЦК должен передать личное дело гражданина.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами процесса наложения санкций. В частности, когда именно ТЦК получает право накладывать штраф, первую санкцию против нарушителя правил воинского учета.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что постановление о наложении штрафа возможно при одном важном условии: "Постановление выносится при Вашем присутствии в ТЦК. И ему должно предшествовать составление соответствующего протокола".

Против нарушителей воинского учета применяются различные санкции. Одной из таких санкций является блокировка банковских счетов нарушителя. Эту меру осуществляет исполнительная служба на основании постановления ТЦК.

Парламент может принять законы об улучшении социальных льгот, повышении денежного обеспечения военнослужащих, установлении сроков службы. Тех военнообязанных, которые находятся в Украине, можно пытаться мотивировать, но все равно остается категория граждан, которые не желают добровольно приходить в ТЦК и СП.