Коли ТЦК може застосувати санкції до порушника: пояснення юристів

Співробітники ТЦК оформлюють документи. Фото: Житомирський ТЦК

Територіальний центр комплектування може накласти штраф на порушника військового обліку. Але це можна зробити тільки після візиту порушника до ТЦК. Бо відповідна постанова ухвалюється в присутності громадянина.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції щодо порушників військового обліку

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні виконувати усі приписи та слідувати усім правилам військового обліку, визначеним законодавством. За порушення правил до громадянина можуть застосовувати різноманітні санкції.

Частину цих санкцій накладає на порушника правил військового обліку сам територіальний центр комплектування. Це перш за все адміністративне стягнення, або ж штраф.

Інша санкція, яку може накласти територіальний центр комплектування, це оголошення громадянина у розшук. Втім, розшуком порушника займатимуться уже інші структури, зокрема, Національна поліція.

Тільки після візиту порушника до ТЦК

Також на порушника можуть накласти санкцію у вигляді блокування банківських рахунків. Цією санкцією розпоряджається уже виконавча служба, якій ТЦК має передати особову справу громадянина.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами процесу накладення санкцій. Зокрема, коли саме ТЦК отримує право накладати штраф, першу санкцію проти порушника правил військового обліку.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що постанова про накладення штрафу можлива за однієї важливої умови: "Постанова виноситься за Вашої присутності в ТЦК. І їй має передувати складання відповідного протоколу".

Парламент може ухвалити закони про покращення соціальних пільг, підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, встановлення термінів служби. Тих військовозобов’язаних, які перебувають в України, можна намагатися мотивувати, але все одно залишається категорія громадян, які не бажають добровільно приходити до ТЦК та СП.