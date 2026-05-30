Нарушения со стороны ТЦК: стало известно количество открытых производств

С начала года правоохранители начали 44 уголовных дела из-за неправомерных действий работников военкоматов. Кроме этого, под прицел полиции попали десятки схем, которые заключались в подделке медицинских документов ради уклонения от службы. Сейчас суды уже вынесли первые приговоры фигурантам некоторых расследований, а тысячи сомнительных справок о непригодности аннулировали.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Производство из-за нарушений во время мобилизации

В ведомстве уточнили, что в течение первых пяти месяцев текущего года следователи открыли 44 уголовных дела о противоправных действиях в военкоматах, а 65 людям уже объявили подозрения.

Параллельно оперативники разоблачили 65 фактов махинаций в работе ВВК и экспертных команд, которые оценивают уровень работоспособности. В этих делах официальные подозрения получили уже 123 человека.

В частности, правоохранители задокументировали деятельность семи организованных преступных групп, которые специализировались на подделке справок о непригодности к армии, оформляли фиктивные инвалидности и вносили фейковые данные в медицинские базы и государственные реестры.

В полиции добавили, что сейчас в суд передали 40 обвинительных заключений в отношении 51 человека, а по результатам рассмотрений судьи объявили 23 приговора.

Также следователи проверяют выводы ВВК и МСЭК, которые те выдали за период с 2023 года до текущего года. По данным правоохранителей, всего на проверку отправили почти 80 тысяч решений, благодаря которым мужчины призывного возраста могли избежать мобилизации. Более десяти тысяч из этих документов отменили, в частности 1 478 решений аннулировали в этом году.

