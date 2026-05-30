В Луцке произошел конфликт между работниками ТЦК и несовершеннолетними
В Луцке вблизи жилого комплекса "Дрим Таун" 29 мая возник инцидент с участием группы оповещения Волынского областного ТЦК и СП и несовершеннолетних. В военкомате заявляют, что конфликт начался после отказа мужчины предъявить военно-учетные документы.
Об этом сообщили в Волынском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает Новини.LIVE.
По информации ТЦК, во время проведения мероприятий оповещения один из граждан отказался показать документы, после чего закрылся в собственном автомобиле.
В ведомстве утверждают, что впоследствии в ситуацию вмешалась группа несовершеннолетних, которая якобы начала препятствовать работе представителей ТЦК.
По версии военкомата, во время конфликта было повреждено служебное транспортное средство группы оповещения.
В ТЦК также отметили, что по имеющейся у них информации ни один из несовершеннолетних телесных повреждений не получил.
В то же время в местных Telegram-каналах и пабликах распространяется информация о якобы применении к подросткам перцовых баллончиков. Однако официального подтверждения этих сообщений со стороны Волынского областного ТЦК и СП пока нет.
Как сообщали Новини.LIVE, накануне на Волыни семья заявила об избиении мужчины с инвалидностью и его 14-летнего сына лицами в военной форме. После происшествия правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта.
Кроме того, правоохранители разоблачили десятки схем, связанных с подделкой медицинских документов для уклонения от военной службы. По результатам расследований суды уже вынесли первые приговоры отдельным фигурантам, а также были отменены тысячи сомнительных справок о непригодности к службе.