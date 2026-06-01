Прежде чем сниматься с розыска ТЦК, надо получить данные о причине

Дата публикации 1 июня 2026 06:30
Военнослужащий ТЦК проверяет документы. Фото: "АрміяInform"

Решить вопрос снятия с розыска ТЦК можно разными путями. Но начальный шаг, как объяснили юристы, у всех этих путей один. Гражданин должен узнать причину подачи в розыск.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции ТЦК против нарушителей учета

Военным учетом в Украине занимаются территориальные центры комплектования. В особый период эти же организации проводят частичную или всеобщую мобилизацию.

Граждане, состоящие на воинском учете, должны в обязательном порядке выполнять определенные законодательством правила. За нарушение этих правил ТЦК накладывают на граждан санкции.

Первой санкцией является административное взыскание, или штраф. Если же гражданин не оплатил штраф, его могут объявить в розыск.

Информация о причине подачи в розыск

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что он объявлен в розыск ТЦК. При этом, отметил мужчина, в разделов штрафов уведомления об административном взыскании нет.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту проблему, отметил, что есть несколько вариантов ее решения, но начало у всех этих вариантов одинаковое.

Айвазян объяснил, какое именно: "Однако, прежде чем перейти к ним, хочу подчеркнуть, что в таких случаях надо знать наверняка причину подачи ТЦК заявления на розыск в полицию, потому что от этого зависит эффективность и скорость решения вопроса. Тем более, что в Вашем случае, как Вы говорите, нет отметки о штрафе".

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Для того, чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала узнать, есть ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.

Если у гражданина в "Резерв+" появилась красная лента, то это означает объявление его в розыск территориальным центром комплектования. В дальнейшем такому гражданину нужно выяснить причину подачи в розыск, а затем прибыть в ТЦК для решения этого вопроса.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
