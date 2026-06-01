Перш ніж зніматися з розшуку ТЦК, треба отримати дані про причину

Дата публікації: 1 червня 2026 06:30
Військовослужбовець ТЦК перевіряє документи. Фото: "АрміяInform"

Вирішити питання зняття з розшуку ТЦК можна різними шляхами. Але початковий крок, як пояснили юристи, у всіх цих шляхів один. Громадянин має дізнатися причину подання в розшук.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції ТЦК проти порушників обліку

Військовим обліком в Україні займаються територіальні центри комплектування. У особливий період ці ж організації проводять часткову чи загальну мобілізацію.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають в обов’язковому порядку виконувати визначені законодавством правила. За порушення цих правил ТЦК накладають на громадян санкції.

Першою санкцією є адміністративне стягнення, або ж штраф. Якщо ж громадянин не сплатив штраф, його можуть оголосити у розшук.

Інформація про причину подання в розшук

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що він оголошений у розшук ТЦК. При цьому, зазначив чоловік, в розділів штрафів повідомлення про адміністративне стягнення немає.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю проблему, зазначив, що є кілька варіантів її вирішення, але початок у всіх цих варіантів однаковий.

Айвазян пояснив, який саме: "Проте, перш ніж перейти до них, хочу наголосити, що в таких випадках треба знати напевно причину подання ТЦК заяви на розшук до поліції, бо від цього залежить ефективність та швидкість вирішення питання. Тим більше, що у Вашому випадку, як Ви кажете, немає позначки про штраф".

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.

Якщо у громадянина в "Резерв+" з’явилася червона стрічка, то це означає оголошення його у розшук територіальним центром комплектування. Надалі такому громадянину треба з’ясувати причину подання у розшук, а потім прибути до ТЦК для вирішення цього питання.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
