В ТЦК назвали 6 мест, где могут раздавать повестки

Працівник ТЦК говорить з громадянами. Фото ілюстративне: Львівський ОТЦК та СП

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а это значит, что ТЦК могут проверять военно-учетные документы граждан сразу в нескольких общественных местах. В случае, если есть несовпадения с государственным реестром, человеку могут выдать повестку и доставить в территориальный центр комплектования, чтобы уточнить данные.

Как передает Новини.LIVE, об этом в комментарии "Суспільному" сказал офицер Винницкого ОТЦК подполковник Максим Лещук.

В каких местах ТЦК могут раздавать повестки

По словам подполковника, ТЦК могут проверять военно-учетные документы:

по месту проживания;

на работе;

в общественных местах;

в общественных зданиях;

на блокпостах;

в пунктах пересечения государственной границы.

Максим Лещук отметил, что в состав групп оповещения могут входить работники ТЦК, сотрудники Нацполиции, а также представители райадминистраций и органов местного самоуправления.

Он рассказал, что во время проверок уполномоченные лица выясняют, состоит ли гражданин на воинском учете, а также сверяют данные, указанные в его документах, с данными госреестра.

Читайте также:

Если же во время проверки устанавливается, что человек имеет статус нарушителя правил воинского учета либо обнаруживаются расхождения между бумажными документами и электронной базой данных, это может стать поводом для вручения повестки.

Также Лещук уточнил, что повестки могут выдаваться для различных целей:

постановки на воинский учет;

уточнения военно-учетных данных;

прохождения ВЛК;

призыва на военную службу в ряды Сил обороны Украины.

Как пояснил представитель ТЦК, одной из причин вручения повестки может стать наличие устаревшей или недостоверной информации в документах.

Кроме того, Максим Лещук указал важность синхронизации электронных данных с государственным реестром. В связи с этим он порекомендовал гражданам своевременно обновлять свои учетные сведения, чтобы во время проверок не возникало каких-то проблем.

Як повідомляло Новини.LIVE, представники ТЦК мають право вимагати у громадян військово-облікові документи. Людина у свою чергу може надати як папері, так і електронні ВОД. Водночас обов'язку надавати виключно документ з мокрою печаткою — у громадян немає.

Також ми писали, що за словами народного депутата Анатолія Бурміча, в Україні можуть розділити ТЦК на два напрями. Одні військові будуть займатися обліком, інші ж — соціальними питаннями.