Главная ТЦК Группа оповещения ТЦК не имеет права требовать справки с мокрой печатью

Дата публикации 31 мая 2026 06:30
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

В Украине работают группы оповещения ТЦК. Представители этих групп имеют право требовать у граждан военно-учетные документы. Это могут быть как бумажные, так и электронные ВУД, обязанности предоставлять только документы с мокрой печатью у граждан нет.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Группы оповещения ТЦК

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается из-за того, что продолжается военное положение. Мобилизацию продолжают решением Верховной Рады.

В течение полномасштабной войны в процессе мобилизации произошли существенные изменения. Так, с начала 2024 года на улицах появились группы оповещения территориальных центров комплектования.

В состав групп оповещения ТЦК входят не только сотрудники центров комплектования. В этих группах также есть представители Национальной полиции Украины.

Электронного ВУД хватает

Группы оповещения ТЦК имеют право проверять документы граждан. Если окажется, что гражданин находится в розыске, его могут задержать и доставить в ближайший центр комплектования для урегулирования этой проблемы.

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался нюансами работы групп оповещения. Он, в частности, уточнил, имеют ли право военнослужащие ТЦК требовать у граждан исключительно бумажные документы и справки с так называемой мокрой печатью.

Юрист Сергей Богун, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Электронный военно-учетный документ (е-ВУД) с QR-кодом в вашем приложении "Резерв+" имеет полную юридическую силу, которая абсолютно приравнена к бумажным бланкам. Любые требования представителей ТЦК или полиции предоставить "дополнительные справки с мокрой печатью", оригиналы приписного или другие бумаги являются незаконными. Проверяющие органы обязаны просто считать ваш QR-код сканером, этого полностью достаточно для подтверждения вашего статуса".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что группа оповещения ТЦК может задерживать и призывников.

Группы оповещения ТЦК имеют право задерживать нарушителей не только в статусе военнообязанных, а и призывников. Но на практике это происходит очень редко. Причиной является то, что призывников почти не объявляют в розыск.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в ТЦК назвали запрет для представителей групп оповещения.

Работники ТЦК и СП не имеют права скрывать лицо во время мобилизационных мероприятий. Носить балаклавы или "шарфы-трубы" тем, кто находится в составе групп оповещения, нельзя. Также такие военные обязаны предъявлять документы.

ТЦК и СП военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
