Група оповіщення ТЦК не має права вимагати довідки з мокрою печаткою

Робота групи оповіщення ТЦК.

В Україні працюють групи оповіщення ТЦК. Представники цих груп мають право вимагати у громадян військово-облікові документи. Це можуть бути як паперові, так і електронні ВОД, обов’язку надавати тільки документи з мокрою печаткою у громадян немає.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Групи оповіщення ТЦК

Загальна мобілізація в Україні продовжується через те, що триває воєнний стан. Мобілізацію продовжують рішенням Верховної Ради.

Протягом повномасштабної війни у процесі мобілізації відбулися суттєві зміни. Так, з початку 2024 року на вулицях з’явилися групи оповіщення територіальних центрів комплектування.

До складу груп оповіщення ТЦК входять не тільки співробітники центрів комплектування. У цих групах також є представники Національної поліції України.

Електронного ВОД вистачає

Групи оповіщення ТЦК мають право перевіряти документи громадян. Якщо виявиться, що громадянин перебуває у розшуку, його можуть затримати і доставити до найближчого центру комплектування для урегулювання цієї проблеми.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився нюансами роботи груп оповіщення. Він, зокрема, уточнив, чи мають право військовослужбовці ТЦК вимагати у громадян винятково паперові документи та довідки з так званою мокрою печаттю.

Юрист Сергій Богун, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) із QR-кодом у вашому додатку "Резерв+" має повну юридичну силу, яка абсолютно прирівняна до паперових бланків. Будь-які вимоги представників ТЦК чи поліції надати "додаткові довідки з мокрою печаткою", оригінали приписного або інші папери є незаконними. Перевіряючі органи зобов'язані просто зчитати ваш QR-код сканером, цього повністю достатньо для підтвердження вашого статусу".

Групи оповіщення ТЦК мають право затримувати порушників не тільки у статусі військовозобов’язаних, а і призовників. Але на практиці це відбувається дуже рідко. Причиною є те, що призовників майже не оголошують у розшук.

Працівники ТЦК та СП не мають права приховувати обличчя під час мобілізаційних заходів. Носити балаклави чи "шарфи-труби" тим, хто перебуває у складі груп оповіщення, не можна. Також такі військові зобов'язані пред'являти документи.