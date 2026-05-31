Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Група оповіщення ТЦК не має права вимагати довідки з мокрою печаткою

Група оповіщення ТЦК не має права вимагати довідки з мокрою печаткою

Ua ru
Дата публікації: 31 травня 2026 06:30
Група оповіщення ТЦК не має права вимагати довідки з мокрою печаткою
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

В Україні працюють групи оповіщення ТЦК. Представники цих груп мають право вимагати у громадян військово-облікові документи. Це можуть бути як паперові, так і електронні ВОД, обов’язку надавати тільки документи з мокрою печаткою у громадян немає.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Групи оповіщення ТЦК

Загальна мобілізація в Україні продовжується через те, що триває воєнний стан. Мобілізацію продовжують рішенням Верховної Ради.

Протягом повномасштабної війни у процесі мобілізації відбулися суттєві зміни. Так, з початку 2024 року на вулицях з’явилися групи оповіщення територіальних центрів комплектування.

До складу груп оповіщення ТЦК входять не тільки співробітники центрів комплектування. У цих групах також є представники Національної поліції України.

Читайте також:

Електронного ВОД вистачає

Групи оповіщення ТЦК мають право перевіряти документи громадян. Якщо виявиться, що громадянин перебуває у розшуку, його можуть затримати і доставити до найближчого центру комплектування для урегулювання цієї проблеми.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився нюансами роботи груп оповіщення. Він, зокрема, уточнив, чи мають право військовослужбовці ТЦК вимагати у громадян винятково паперові документи та довідки з так званою мокрою печаттю.

Юрист Сергій Богун, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) із QR-кодом у вашому додатку "Резерв+" має повну юридичну силу, яка абсолютно прирівняна до паперових бланків. Будь-які вимоги представників ТЦК чи поліції надати "додаткові довідки з мокрою печаткою", оригінали приписного або інші папери є незаконними. Перевіряючі органи зобов'язані просто зчитати ваш QR-код сканером, цього повністю достатньо для підтвердження вашого статусу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що група оповіщення ТЦК може затримувати і призовників.

Групи оповіщення ТЦК мають право затримувати порушників не тільки у статусі військовозобов’язаних, а і призовників. Але на практиці це відбувається дуже рідко. Причиною є те, що призовників майже не оголошують у розшук.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у ТЦК назвали заборону для представників груп оповіщення.

Працівники ТЦК та СП не мають права приховувати обличчя під час мобілізаційних заходів. Носити балаклави чи "шарфи-труби" тим, хто перебуває у складі груп оповіщення, не можна. Також такі військові зобов'язані пред'являти документи.

ТЦК та СП військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації