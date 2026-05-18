Головна ТЦК Не мають права: у ТЦК назвали заборону для представників груп оповіщення

Дата публікації: 18 травня 2026 06:35
Військовий у балаклаві. Фото ілюстративне: groupsm.com

Працівники ТЦК та СП не мають права приховувати обличчя під час мобілізаційних заходів. Носити балаклави чи "шарфи-труби" тим, хто перебуває у складі груп оповіщення, не можна. Також такі військові зобов'язані пред'являти документи.

Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив заступник начальника Київського міського ТЦК та СП Валерій Кравченко, передає Новини.LIVE.

Які заборони діють для представників військкомату, а які — для цивільних 

"Людина у складі групи оповіщення не має закривати своє обличчя. Вона пред'являє посвідчення члена групи оповіщення", — заявив Кравченко. 

Також представник ТЦК наголосив, що цивільні не мають нападати на військовослужбовців, і назвав ганьбою випадки, коли внаслідок таких нападів військові гинули. У Київському міському ТЦК та СП, за його словами, таких інцидентів наразі не було.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України Дмитра Лубинця повідомляв, що працівники ТЦК та СП не мають маскуватися. Йдеться про носіння балаклав. Військовим не можна закривати обличчя: цивільні повинні знати, хто зупиняє їх для перевірки документів або затримує. 

Також Новини.LIVE з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця писав про інцидент, який стався у Дніпрі. Там на чоловіка скоїли напад люди в балаклавах і у військовій формі. Потерпілий упав у кому.

Любомир Кучер - редактор, юрист
