Не имеют права: в ТЦК назвали запрет для представителей групп оповещения

Дата публикации 18 мая 2026 06:35
Военный в балаклаве. Фото иллюстративное: groupsm.com

Работники ТЦК и СП не имеют права скрывать лицо во время мобилизационных мероприятий. Носить балаклавы или "шарфы-трубы" тем, кто находится в составе групп оповещения, нельзя. Также такие военные обязаны предъявлять документы.

Об этом во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил заместитель начальника Киевского городского ТЦК и СП Валерий Кравченко, передает Новини.LIVE.

Какие запреты действуют для представителей военкомата, а какие — для гражданских

"Человек в составе группы оповещения не должен закрывать свое лицо. Он предъявляет удостоверение члена группы оповещения", — заявил Кравченко.

Также представитель ТЦК подчеркнул, что гражданские не должны нападать на военнослужащих, и назвал позором случаи, когда в результате таких нападений военные погибали. В Киевском городском ТЦК и СП, по его словам, таких инцидентов пока не было.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца сообщал, что работники ТЦК и СП не должны маскироваться. Речь идет о ношении балаклав. Военным нельзя закрывать лицо: гражданские должны знать, кто останавливает их для проверки документов или задерживает.

Также Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца писал об инциденте, который произошел в Днепре. Там на мужчину совершили нападение люди в балаклавах и в военной форме. Пострадавший впал в кому.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
