У ТЦК назвали 6 місць, де можуть роздавати повістки

Працівник ТЦК говорить із громадянами. Фото ілюстративне: Львівський ОТЦК та СП

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, а це означає, що ТЦК можуть перевіряти військово-облікові документи громадян одразу в кількох громадських місцях. У разі, якщо є розбіжності з державним реєстром, людині можуть видати повістку і доставити в територіальний центр комплектування, щоб уточнити дані.

Як передає Новини.LIVE, про це в коментарі "Суспільному" сказав офіцер Вінницького ОТЦК підполковник Максим Лещук.

У яких місцях ТЦК можуть роздавати повістки

За словами підполковника, ТЦК можуть перевіряти військово-облікові документи:

за місцем проживання;

на роботі;

у громадських місцях;

у громадських будівлях;

на блокпостах;

у пунктах перетину державного кордону.

Максим Лещук зазначив, що до складу груп оповіщення можуть входити працівники ТЦК, співробітники Нацполіції, а також представники райадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Він розповів, що під час перевірок уповноважені особи з'ясовують, чи перебуває громадянин на військовому обліку, а також звіряють дані, зазначені в його документах, з даними держреєстру.

Читайте також:

Якщо ж під час перевірки встановлюється, що людина має статус порушника правил військового обліку або виявляються розбіжності між паперовими документами та електронною базою даних, це може стати приводом для вручення повістки.

Також Лещук уточнив, що повістки можуть видаватися для різних цілей:

постановки на військовий облік;

уточнення військово-облікових даних;

проходження ЛКК;

призову на військову службу до лав Сил оборони України.

Як пояснив представник ТЦК, однією з причин вручення повістки може стати наявність застарілої або недостовірної інформації в документах.

Крім того, Максим Лещук вказав на важливість синхронізації електронних даних з державним реєстром. У зв'язку з цим він порекомендував громадянам своєчасно оновлювати свої облікові відомості, щоб під час перевірок не виникало якихось проблем.

Як повідомляло Новини.LIVE, представники ТЦК мають право вимагати у громадян військово-облікові документи. Людина у свою чергу може надати як паперові, так і електронні ВОД. Водночас обов'язку надавати виключно документ із мокрою печаткою — у громадян немає.

Також ми писали, що за словами народного депутата Анатолія Бурміча, в Україні можуть розділити ТЦК на два напрямки. Одні військові займатимуться обліком, інші ж - соціальними питаннями.