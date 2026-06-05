Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Избиение ветерана в Киеве: представителю ТЦК объявили подозрение

Избиение ветерана в Киеве: представителю ТЦК объявили подозрение

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 12:32
Избиение ветерана в Киеве: представителю ТЦК объявили подозрение
Полицейский. Фото: Новини.LIVE

По факту избиения ветерана в Шевченковском районе Киева дознаватели полиции объявили подозрение военнослужащему территориального центра комплектования и члену добровольческого формирования территориальных общин. Инцидент произошел 21 мая.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Избиение ветерана в Киеве

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что вечером на улице Стеценко представители группы оповещения Шевченковского районного ТЦК и СП в Киеве проводили проверку военно-учетных документов у граждан.

"В дальнейшем во время проверки документов между участниками группы оповещения и водителем остановленного автомобиля возник конфликт относительно прохождения военной службы. Во время столкновения один из военнослужащих нанес водителю несколько ударов руками по телу, а член добровольческого формирования применил слезоточивый газ к ветерану", — говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, зафиксированные у пострадавшего повреждения в виде синяков классифицируются как легкие телесные.

Читайте также:

Дознаватели Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры объявили подозрение 35-летнему военнослужащему Шевченковского ТЦК и 38-летнему члену ДФТГ за умышленное легкое телесное повреждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, в столице произошел конфликт с участием представителей ТЦК и ветерана. Правоохранители открыли уголовное производство.

А в Сухопутных войсках сообщили, что военнослужащих ТЦК, которые причастны к избиению ветерана, переведут в боевые подразделения.

Киев драка ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации