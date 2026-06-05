Избиение ветерана в Киеве: представителю ТЦК объявили подозрение

Полицейский. Фото: Новини.LIVE

По факту избиения ветерана в Шевченковском районе Киева дознаватели полиции объявили подозрение военнослужащему территориального центра комплектования и члену добровольческого формирования территориальных общин. Инцидент произошел 21 мая.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Избиение ветерана в Киеве

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что вечером на улице Стеценко представители группы оповещения Шевченковского районного ТЦК и СП в Киеве проводили проверку военно-учетных документов у граждан.

"В дальнейшем во время проверки документов между участниками группы оповещения и водителем остановленного автомобиля возник конфликт относительно прохождения военной службы. Во время столкновения один из военнослужащих нанес водителю несколько ударов руками по телу, а член добровольческого формирования применил слезоточивый газ к ветерану", — говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, зафиксированные у пострадавшего повреждения в виде синяков классифицируются как легкие телесные.

Читайте также:

Дознаватели Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры объявили подозрение 35-летнему военнослужащему Шевченковского ТЦК и 38-летнему члену ДФТГ за умышленное легкое телесное повреждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, в столице произошел конфликт с участием представителей ТЦК и ветерана. Правоохранители открыли уголовное производство.

А в Сухопутных войсках сообщили, что военнослужащих ТЦК, которые причастны к избиению ветерана, переведут в боевые подразделения.