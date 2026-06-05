Побиття ветерана в Києві: представнику ТЦК оголосили підозру

Поліцейський. Фото: Новини.LIVE

За фактом побиття ветерана у Шевченківському районі Києва дізнавачі поліції оголосили підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та члену добровольчого формування територіальних громад. Інцидент стався 21 травня.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва, передає Новини.LIVE.

Побиття ветерана в Києві

У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що ввечері на вулиці Стеценка представники групи оповіщення Шевченківського районного ТЦК та СП у Києві проводили перевірку військово-облікових документів у громадян.

"У подальшому під час перевірки документів між учасниками групи оповіщення та водієм зупиненого автомобіля виник конфлікт щодо проходження військової служби. Під час сутички один із військовослужбовців завдав водієві декілька ударів руками по тілу, а член добровольчого формування застосував сльозогінний газ до ветерана", — йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, зафіксовані у потерпілого ушкодження у вигляді синців класифікуються як легкі тілесні.

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Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили підозру 35-річному військовослужбовцю Шевченківського ТЦК та 38-річному члену ДФТГ за умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі триває досудове розслідування.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва, у столиці стався конфлікт за участі представників ТЦК та ветерана. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

А у Сухопутних військах повідомили, що військовослужбовців ТЦК, які причетні до побиття ветерана, переведуть до бойових підрозділів.