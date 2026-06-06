Суд отменил штраф ТЦК из-за недоказанного вручения повестки

Судейское решение. Фото: скриншот YouTube

Светловодский городской суд Кировоградской области отменил постановление ТЦК и СП о наложении штрафа на военнообязанного в размере 17 тысяч гривен. Основанием для взыскания называлась неявка по вызову в территориальный центр. Однако в ходе рассмотрения дела суд установил отсутствие доказательств надлежащего вручения повестки и уведомления гражданина о необходимости прибытия.

Производство по делу об административном правонарушении было закрыто, сообщают Новини.LIVE со ссылкой Единый государственный реестр судебных решений.

Суд установил, что мужчина состоял на воинском учете, своевременно уточнил свои учетные данные через ЦНАП, прошел военно-врачебную комиссию и имел действующую отсрочку от призыва. Сам истец заявил, что не получал повестку и узнал о существовании штрафа только после входа в приложение "Резерв+". В материалах дела отсутствовали документы, которые подтверждали бы получение повестки лично, видеозапись вручения или надлежащие доказательства доставки почтового отправления.

Почему суд признал штраф незаконным

При рассмотрении дела суд сослался на требования постановления Кабинета министров №560, которая определяет исчерпывающий перечень доказательств надлежащего оповещения военнообязанного. Суд отметил, что отсутствие информации о вручении повестки не позволяет считать человека надлежащим образом уведомленным о вызове в ТЦК. Суд обратил внимание на изменения в законодательстве, согласно которым часть необходимых сведений государственные органы могут получать через электронное взаимодействие между реестрами.

В решении подчеркивается, что обязанность доказать правомерность наложения штрафа лежит на органе власти. Представители ТЦК не предоставили доказательств получения гражданином повестки или наличия состава административного правонарушения. В результате суд признал постановление противоправной, отменил штраф в размере 17 тысяч гривен и взыскал в пользу истца судебные расходы в сумме 1331,20 гривны.

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