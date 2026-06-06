В ТЦК объяснили, почему у мобилизованных могут забрать телефон

Сотрудник ТЦК и СП с телефоном. Фото: скриншот YouTube

Использование мобильных телефонов мобилизованными в отдельных случаях может ограничиваться из соображений безопасности. Такие меры применяются в учебных центрах и воинских частях для уменьшения рисков обнаружения объектов противником. В ряде подразделений ограничения касаются как звонков, так и хранения мобильных устройств.

Об этом говорится в материале Texty.org.ua, сообщают Новини.LIVE.

Какие причины называют в ТЦК

Бывший представитель центра комплектования отметил, что массовая активность мобильной связи в одном месте может использоваться для выявления расположения военных объектов. По его словам, именно поэтому в отдельных случаях телефоны временно изымают при прибытии в учебный центр или ограничивают доступ к связи. Также собеседник издания рассказал, что телефоны могут изымать у лиц, находящихся в розыске, либо в ситуациях, когда возникают конфликты и требуется дополнительная проверка обстоятельств.

Вместе с тем, как утверждает бывший сотрудник ТЦК, ограничения не являются повсеместными. Во многих учебных центрах военнослужащим предоставляют возможность поддерживать связь с родственниками, а в некоторых подразделениях телефоны вообще не изымаются. Если человек ведет себя спокойно и соблюдает установленные правила, ему обычно позволяют связаться с близкими, а личные вещи и мобильные устройства возвращают в предусмотренном порядке.

Ранее Новини.LIVE писали о разоблачении представителя руководящего состава ТЦК по подозрению в получении взятки.

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Кроме того, Новини.LIVE информировали о том, что сотруднику ТЦК, причастному к избиению ветерана в Киеве, было сообщено о подозрении.