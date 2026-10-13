ДТП за участю ТЦК на Волині закінчилося затриманням водія

Поліція на місці ДТП. Ілюстративне фото

У Ковелі Волинської області переслідування водія, який не виконав вимогу зупинитися, завершилося зіткненням двох автомобілів та затриманням чоловіка. Інцидент стався 9 жовтня близько 11:00 у районі Черемушки. Після аварії водій залишив легковик і спробував втекти пішки, але його наздогнали.

Подробиці події оприлюднила представниця Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук, повідомляють Новини.LIVE.

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Як сталася аварія

Перед початком переслідування водій не відреагував на вимогу поліції зупинитися, передану через гучномовець. На службовому автомобілі були увімкнені проблискові маячки. Переслідування, за даними відомства, тривало близько трьох кілометрів. Під час маневру легковий автомобіль зіткнувся зі службовою машиною, після чого врізався в дорожній стовп.

Що відомо про водія

Представниця ТЦК повідомила, що після зіткнення чоловік вибіг з автомобіля і продовжив спробу втекти пішки. Його затримали приблизно через кілометр. Відомо, що 39-річний водій перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Того ж дня він пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним до військової служби, і його призвали до однієї з військових частин Сил оборони України.

Відеозаписи зіткнення та частини подальшого переслідування з’явилися в місцевих ЗМІ 11 жовтня. Однак опубліковані кадри не розкривають усіх обставин того, що сталося. Тому відомості про причини аварії, дії учасників та послідовність подій слід розглядати з урахуванням офіційних коментарів і результатів можливої перевірки.

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