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Главная ТЦК В Ковеле после ДТП с автомобилем ТЦК задержали водителя

В Ковеле после ДТП с автомобилем ТЦК задержали водителя

Ua ru
13 октября 2026 00:35
ДТП с участием ТЦК на Волыни закончилось задержанием водителя
Полиция на месте ДТП. Фото иллюстративное

В Ковеле Волынской области преследование водителя, который не выполнил требование остановиться, завершилось столкновением двух автомобилей и задержанием мужчины. Инцидент произошел 9 октября около 11:00 в районе Черемушки. После аварии водитель оставил легковушку и попытался скрыться пешком, но его догнали.

Подробности происшествия обнародовала представитель Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Уляна Кравчук, сообщают Новини.LIVE

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Как произошла авария

Перед началом преследования водитель не отреагировал на требование полиции остановиться, переданное через громкоговоритель. На служебном автомобиле были включены проблесковые маячки. Погоня, по данным ведомства, продолжалась около трех километров. Во время маневра легковой автомобиль столкнулся со служебной машиной, после чего врезался в дорожный столб.

Что известно о водителе

Представитель ТЦК сообщила, что после столкновения мужчина выбежал из автомобиля и продолжил попытку скрыться пешком. Его задержали примерно через километр. Известно, что 39-летний водитель находился в розыске из-за нарушения правил воинского учета. В тот же день он прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан годным к военной службе, и его призвали в одну из воинских частей Сил обороны Украины.

Видеозаписи столкновения и части последующего преследования появились в местных СМИ 11 октября. Однако опубликованные кадры не раскрывают всех обстоятельств случившегося. Поэтому сведения о причинах аварии, действиях участников и последовательности событий следует рассматривать с учетом официальных комментариев и результатов возможной проверки. 

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ДТП погоня мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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