Українські чоловіки в армії. Ілюстративне фото

У Харкові колишнього керівника районного ТЦК підозрюють у тому, що він вносив до військового реєстру відомості про призов чоловіків, які фактично не відправлялися на службу. Таким чином посадова особа могла штучно покращувати звітність щодо виконання мобілізаційного плану. Слідство вже встановило 11 військовозобов’язаних, дані про нібито призов яких з’явилися в системі "Оберіг". До військових частин ці люди не направлялися і до виконання службових обов’язків не приступали.

Сам офіцер наразі тимчасово виконує обов’язки керівника одного з районних ТЦК Луганської області, повідомляють Новини.LIVE.

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Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, ймовірні порушення відбувалися восени 2025 року. У той період підозрюваний керував одним із РТЦК у Харкові та мав доступ до системи "Оберіг". За даними слідства, він вносив туди відомості про нібито проведену мобілізацію та зарахування військовозобов’язаних до військових частин, хоча фактично таких дій не відбувалося.

Як могли коригувати дані в реєстрі

Після появи фіктивних записів чоловіків, як стверджують правоохоронці, повертали на військовий облік, а інформацію про їхнє нібито проходження служби видаляли. У результаті звітні показники ТЦК виглядали вищими за фактичні результати мобілізації. Слідство встановлює всі обставини справи та перевіряє можливі додаткові епізоди.

Колишньому керівнику ТЦК повідомили про підозру в повторній несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованій системі і до якої він мав доступ. Дії кваліфіковано за частинами першою та третьою статті 362 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 166 400 гривень. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання аж до 6 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, портал Новини.LIVE повідомляв, що військовозобов’язані повинні повідомляти до ТЦК про зміну місця проживання протягом 7 днів, інакше їм доведеться сплатити штраф.

Також Новини.LIVE повідомляли, що уповноважені органи мали переглянути діючі критерії критичності до 6 листопада включно.