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Главная ТЦК В харьковском ТЦК завышали показатели призыва военнообязанных

В харьковском ТЦК завышали показатели призыва военнообязанных

Ua ru
6 ноября 2026 06:28
В Харькове экс-начальника ТЦК заподозрили в фиктивной мобилизации Фото иллюстративное
Украинские мужчины в армии. Фото иллюстративное

В Харькове бывшего руководителя районного ТЦК подозревают в том, что он вносил в военный реестр сведения о призыве мужчин, которые фактически не отправлялись на службу. Таким способом должностное лицо могло искусственно улучшать отчетность о выполнении мобилизационного плана. Следствие уже установило 11 военнообязанных, данные о якобы призыве которых появились в системе "Оберіг". В воинские части эти люди не направлялись и к исполнению служебных обязанностей не приступали.

Сам офицер сейчас временно исполняет обязанности руководителя одного из районных ТЦК Луганской области, сообщают Новини.LIVE.

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Как сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, предполагаемые нарушения происходили осенью 2025 года. В тот период подозреваемый руководил одним из РТЦК в Харькове и имел доступ к системе "Оберіг". По данным следствия, он вносил туда сведения о якобы проведенной мобилизации и зачислении военнообязанных в воинские части, хотя фактически таких действий не происходило.

Как могли корректировать данные в реестре

После появления фиктивных записей мужчин, как утверждают правоохранители, возвращали на воинский учет, а информацию об их якобы прохождении службы удаляли. В результате отчетные показатели ТЦК выглядели выше фактических результатов мобилизации. Следствие устанавливает все обстоятельства дела и проверяет возможные дополнительные эпизоды.

Бывшему руководителю ТЦК сообщили о подозрении в повторном несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе и к которой он имел доступ. Действия квалифицированы по частям первой и третьей статьи 362 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 166 400 гривен. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. 

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Напомним, портал Новини.LIVE писали о том, что военнообязанные должны сообщать в ТЦК об изменении места жительства в течение 7 дней, в противном случае им придется заплатить штраф

Также Новини.LIVE сообщали, что уполномоченные органы должны были пересмотреть действующие критерии критичности до 6 ноября включительно.

Харьковская область мобилизация война в Украине ТЦК и СП военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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