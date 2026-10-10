ВЛК в Україні: коли потрібно пройти повторне медичне обстеження

Процедура ВЛК в Україні. Ілюстративне фото

Медичний висновок військово-лікарської комісії впливає на визначення придатності військовозобов’язаного до служби та має встановлений термін дії. Під час воєнного стану необхідність пройти обстеження може виникнути у разі отримання відповідного направлення, зміни стану здоров’я або настання інших передбачених законом обставин. Окремі вимоги діють для кандидатів на службу за контрактом та військовослужбовців, яким потрібна повторна оцінка після лікування або поранення.

При цьому закінчення терміну дії висновку не слід плутати з автоматичним обов’язком кожної людини щорічно проходити комісію, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Хмельницький ТЦК та СП.

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Кому необхідно проходити ВЛК

На медичний огляд направляють військовозобов’язаних у передбачених законодавством випадках, а також громадян, які вступають на військову службу за контрактом. Діючим військовослужбовцям обстеження може знадобитися після поранення, лікування або за наявності підстав для перегляду стану здоров’я. Для деяких категорій передбачені окремі вимоги, зокрема повторний огляд після зміни попереднього статусу придатності до служби.

Як довго діє висновок комісії

Під час воєнного стану висновок ВЛК про придатність військовозобов’язаного до військової служби для цілей мобілізації діє протягом одного року з дня проходження медичного огляду. Після закінчення цього періоду особу можуть направити на повторне обстеження у встановленому порядку. При цьому рішення про тимчасову непридатність оформлюються за окремими правилами, тому важливо враховувати зміст конкретного висновку.

Повторний огляд може знадобитися й до закінчення року, якщо стан здоров’я змінився, особа перенесла операцію або з’явилися нові медичні обставини. Якщо комісія встановила тимчасову непридатність і призначила повторне обстеження, слід враховувати термін, зазначений у відповідному документі. Для оцінки стану здоров’я можуть знадобитися виписки, результати обстежень та висновки профільних фахівців.

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Перед проходженням ВЛК рекомендується підготувати медичні документи, що підтверджують наявні захворювання та проведене лікування. Комісія оцінює стан здоров’я на момент огляду та визначає придатність до військової служби відповідно до чинних норм. Якщо громадянин не згоден із висновками лікарів, висновок можна оскаржити в установленому порядку. Конкретні вимоги залежать від обставин та чинних правил медичного огляду.

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