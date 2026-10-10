ВВК в Украине: когда требуется повторное медицинское обследование

Процедура ВВК в Украине. Фото иллюстративное

Медицинское заключение военно-врачебной комиссии влияет на определение пригодности военнообязанного к службе и имеет установленный срок действия. Во время военного положения необходимость пройти обследование может возникнуть при получении соответствующего направления, изменении состояния здоровья или наступлении других предусмотренных законом обстоятельств. Отдельные требования действуют для кандидатов на службу по контракту и военнослужащих, которым требуется повторная оценка после лечения или ранения.

При этом истечение срока действия заключения не следует путать с автоматической обязанностью каждого человека ежегодно проходить комиссию, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Хмельницкий ТЦК и СП.

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Кому необходимо проходить ВВК

На медицинское освидетельствование направляют военнообязанных в предусмотренных законодательством случаях, а также граждан, которые поступают на военную службу по контракту. Действующим военнослужащим обследование может потребоваться после ранения, лечения или при наличии оснований для пересмотра состояния здоровья. Для некоторых категорий предусмотрены отдельные требования, в том числе повторный осмотр после изменения прежнего статуса пригодности к службе.

Как долго действует заключение комиссии

Во время военного положения заключение ВВК о пригодности военнообязанного к военной службе для целей мобилизации действует в течение одного года со дня прохождения медицинского осмотра. После истечения этого периода человека могут направить на повторное обследование в установленном порядке. При этом решения о временной непригодности оформляются по отдельным правилам, поэтому важно учитывать содержание конкретного заключения.

Повторный осмотр может понадобиться и до истечения года, если состояние здоровья изменилось, человек перенес операцию или появились новые медицинские обстоятельства. Если комиссия установила временную непригодность и назначила повторное обследование, следует учитывать срок, указанный в соответствующем документе. Для оценки состояния здоровья могут потребоваться выписки, результаты обследований и заключения профильных специалистов.

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Перед прохождением ВВК рекомендуется подготовить медицинские документы, подтверждающие имеющиеся заболевания и проведенное лечение. Комиссия оценивает состояние здоровья на момент освидетельствования и определяет пригодность к военной службе в соответствии с действующими нормами. Если гражданин не согласен с выводами врачей, заключение можно обжаловать в установленном порядке. Конкретные требования зависят от обстоятельств и действующих правил медицинского освидетельствования.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, почему украинцы при возвращении из-за границы могут столкнуться с проблемами со стороны ТЦК и СП.

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