Виключення з військового реєстру через суд: як скасувати розшук і мобілізацію

Блокпост на дорозі в Україні. Ілюстративне фото

Історія мешканки Харкова, яка виявила себе в реєстрі військовозобов’язаних, дійшла до апеляційного суду. Жінка дізналася про свій статус під час перевірки документів на блокпості, де з’ясувалося, що вона також перебуває в розшуку. Після цього її доставили до територіального центру комплектування, однак пояснити підстави внесення даних одразу не вдалося.

Другий апеляційний адміністративний суд встановив, що ТЦК не надав достатніх доказів законності постановки жінки на військовий облік, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Чому жінку внесли до реєстру

У підсумку суд зобов’язав виключити її з обліку та державного реєстру військовозобов’язаних. Згідно з матеріалами справи, запис з’явився в лютому 2022 року, а в облікових документах жінці вказали медичну військово-облікову спеціальність. При цьому її диплом підтверджував педагогічну освіту: вона отримала кваліфікацію вчителя української та англійської мов.

Документів про медичну підготовку чи іншу спеціальність, яка дозволяла б поставити її на облік на передбачених законом підставах, у матеріалах справи не виявилося.

Що вирішив апеляційний суд

Представники ТЦК пояснювали відсутність первинних облікових документів їхньою втратою під час бойових дій у Харкові в 2022 році. Однак суд зазначив, що втрата документації не звільняє орган влади від обов’язку довести правомірність своїх дій. Припущення про те, що жінка могла додатково здобути медичну спеціальність, не було підтверджено доказами. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав виключити жінку з військового обліку та відповідного реєстру.

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При цьому решту вимог задовольнили не повністю. Суд відмовив у окремих вимогах, пов’язаних з інформацією про порушення правил військового обліку та зверненням до поліції для доставки жінки до ТЦК, оскільки відомості про порушення вже були відсутні в реєстрі.

Також з відповідача стягнули 5 тисяч гривень витрат на юридичну допомогу замість запитуваних 24 тисяч гривень. Постанова апеляційного суду набрала законної сили з дня ухвалення.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про тонкощі проходження військово-лікарської комісії для окремої категорії військовозобов’язаних українців.

Також Новини.LIVE писали про те, що Нацполіція України може взяти на себе частину функцій ТЦК та СП щодо роботи з мобілізації громадян.