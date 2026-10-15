Исключение из военного реестра через суд: как отменить розыск и мобилизацию

Блокпост на дороге в Украине. Фото иллюстративное

История жительницы Харькова, обнаружившей себя в реестре военнообязанных, дошла до апелляционного суда. Женщина узнала о своем статусе во время проверки документов на блокпосту, где выяснилось, что она также числится в розыске. После этого ее доставили в территориальный центр комплектования, однако объяснить основания внесения данных сразу не удалось.

Второй апелляционный административный суд установил, что ТЦК не предоставил достаточных доказательств законности постановки женщины на воинский учет, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Почему женщину внесли в реестр

В итоге суд обязал исключить ее из учета и государственного реестра военнообязанных. Согласно материалам дела, запись появилась в феврале 2022 года, а в учетных документах женщине указали медицинскую военно-учетную специальность. При этом ее диплом подтверждал педагогическое образование: она получила квалификацию учителя украинского и английского языков.

Документов о медицинской подготовке или иной специальности, которая позволяла бы поставить ее на учет на предусмотренных законом основаниях, в материалах дела не оказалось.

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Что решил апелляционный суд

Представители ТЦК объясняли отсутствие первоначальных учетных документов их утратой во время боевых действий в Харькове в 2022 году. Однако суд указал, что потеря документации не освобождает орган власти от обязанности доказать правомерность своих действий. Предположение о том, что женщина могла дополнительно получить медицинскую специальность, не было подтверждено доказательствами. Апелляция отменила решение суда первой инстанции и обязала исключить женщину из воинского учета и соответствующего реестра.

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При этом остальные требования удовлетворили не полностью. Суд отказал в отдельных требованиях, связанных с информацией о нарушении правил воинского учета и обращением в полицию для доставки женщины в ТЦК, поскольку сведения о нарушении уже отсутствовали в реестре.

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Также с ответчика взыскали 5 тысяч гривен расходов на юридическую помощь вместо запрошенных 24 тысяч гривен. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу со дня принятия.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о тонкостях прохождения военно-врачебной комиссии для отдельной категории военнообязанных украинцев.

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Также Новини.LIVE писали о том, что Нацполиция Украины может взять на себя часть функций ТЦК и СП в отношении работы по мобилизации граждан.