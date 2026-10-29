Український солдат. Ілюстративне фото

Пересипський районний суд Одеси зобов’язав Державне бюро розслідувань зареєструвати заяву чоловіка, який повідомив про можливе незаконне утримання в ТЦК. За словами одесита, його доставили до територіального центру комплектування, незважаючи на документи про виключення з військового обліку за станом здоров’я. Він стверджує, що провів там майже п’ять діб і був позбавлений можливості користуватися засобами зв’язку.

Після звільнення чоловік звернувся до ДБР, однак відомості про можливі правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесли, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чому одесит оскаржив дії ТЦК

Згідно з матеріалами справи, чоловіка двічі виключали з військового обліку за станом здоров’я: 1 жовтня 2020 року та 22 лютого 2023 року. У документах як підстава вказана сліпота. Пізніше одесит виявив у реєстрі відомості про перебування на військовому обліку та розшуку за ініціативою ТЦК. Він оскаржив дії відомства в адміністративному суді. 11 лютого 2026 року Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії та бездіяльність ТЦК, пов’язані з внесенням відомостей про порушення правил військового обліку та направленням звернення до поліції для затримання та доставки чоловіка.

За твердженням заявника, 14 березня 2026 року люди у військовій формі зупинили його в Одесі та доставили до приміщення, пов’язаного з ТЦК. Чоловік заявив, що пред’явив документи про виключення з військового обліку та рішення адміністративного суду, але його аргументи не взяли до уваги. Він також повідомив, що у нього забрали засоби зв’язку, а необхідні процесуальні документи не оформили. За словами одесита, утримання тривало майже п’ять діб. Ці твердження наведені в матеріалах звернення і не означають, що суд за скаргою на бездіяльність ДБР підтвердив факт незаконного позбавлення волі.

Чому заява знову опинилася в суді

Уже 7 жовтня 2026 року чоловік направив до територіального управління ДБР у Миколаєві заяву про можливі кримінальні правопорушення. Оскільки відомості до ЄРДР не були внесені, його адвокат звернувся до слідчого судді. Сторона заявника просила зареєструвати повідомлення, визначити попередню кваліфікацію описаних подій та провести слідчі дії. Суд зазначив, що відповідно до статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України уповноважені особи зобов’язані внести відомості до ЄРДР не пізніше ніж через 24 години після отримання заяви про можливе кримінальне правопорушення.

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Суд зобов’язав уповноважених співробітників ДБР внести до ЄРДР відомості, викладені у заяві чоловіка від 7 жовтня, та надати йому виписку з реєстру. При цьому слідчий суддя не став призначати кваліфікацію подій за конкретними статтями Кримінального кодексу та зобов’язувати правоохоронців провести окремі слідчі дії. Вирішення цих питань належить до повноважень органів досудового розслідування. Скаргу задовольнили частково: постанова зобов’язує зареєструвати заяву, але не встановлює вину співробітників ТЦК і не підтверджує всі викладені чоловіком обставини.

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