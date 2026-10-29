Украинский солдат. Фото иллюстративное

Пересыпский районный суд Одессы обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать заявление мужчины, который сообщил о возможном незаконном удержании в ТЦК. По словам одессита, его доставили в территориальный центр комплектования, несмотря на документы об исключении с воинского учета по состоянию здоровья. Он утверждает, что провел там почти пять суток и лишился возможности пользоваться средствами связи.

После освобождения мужчина обратился в ДБР, однако сведения о возможных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не внесли, сообщает портал Новини.LIVE.

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Почему одессит оспорил действия ТЦК

Согласно материалам дела, мужчину дважды исключали с воинского учета по состоянию здоровья: 1 октября 2020 года и 22 февраля 2023 года. В документах в качестве основания указана слепота. Позднее одессит обнаружил в реестре сведения о пребывании на воинском учете и розыске по инициативе ТЦК. Он обжаловал действия ведомства в административном суде. 11 февраля 2026 года Одесский окружной административный суд признал противоправными действия и бездействие ТЦК, связанные с внесением сведений о нарушении правил воинского учета и направлением обращения в полицию для задержания и доставки мужчины.

По утверждению заявителя, 14 марта 2026 года люди в военной форме остановили его в Одессе и доставили в помещение, связанное с ТЦК. Мужчина заявил, что предъявлял документы об исключении с воинского учета и решение административного суда, но его доводы не приняли во внимание. Он также сообщил, что у него забрали средства связи, а необходимые процессуальные документы не оформили. По словам одессита, удержание продолжалось почти пять суток. Эти утверждения приведены в материалах обращения и не означают, что суд по жалобе на бездействие ГБР подтвердил факт незаконного лишения свободы.

Почему заявление оказалось в суде повторно

Уже 7 октября 2026 года мужчина направил в территориальное управление ГБР в Николаеве заявление о возможных уголовных правонарушениях. Поскольку сведения в ЕРДР внесены не были, его адвокат обратился к следственному судье. Сторона заявителя просила зарегистрировать сообщение, определить предварительную квалификацию описанных событий и провести следственные действия. Суд указал, что согласно статье 214 Уголовного процессуального кодекса Украины уполномоченные лица обязаны внести сведения в ЕРДР не позднее 24 часов после получения заявления о возможном уголовном правонарушении.

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Суд обязал уполномоченных сотрудников ДБР внести в ЕРДР сведения, изложенные в заявлении мужчины от 7 октября, и предоставить ему выписку из реестра. При этом следственный судья не стал предписывать квалификацию событий по конкретным статьям Уголовного кодекса и обязывать правоохранителей провести отдельные следственные действия. Решение этих вопросов относится к полномочиям органов досудебного расследования. Жалобу удовлетворили частично: постановление обязывает зарегистрировать заявление, но не устанавливает виновность сотрудников ТЦК и не подтверждает все изложенные мужчиной обстоятельства.

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