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Головна ТЦК Суд скасував відмову ТЦК у відстрочці студенту закордонного університету

Суд скасував відмову ТЦК у відстрочці студенту закордонного університету

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 03:32
Суд скасував відмову ТЦК у відстрочці студенту закордонного університету
Судове рішення. Фото: скриншот YouTube

Вінницький окружний адміністративний суд задовольнив позов військовозобов'язаного, який оскаржував відмову ТЦК у наданні відстрочки від мобілізації. Позивач навчається за денною формою в одному з вищих навчальних закладів Польщі і раніше вже домагався скасування аналогічного рішення комісії через суд. Після повторного розгляду його заяви ТЦК знову відмовив у відстрочці.

Підставою стала відсутність довідки з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Чому суд не погодився з позицією ТЦК

Під час розгляду справи суд встановив, що іноземні заклади освіти не мають доступу до української електронної бази освіти і не можуть формувати документи встановленого зразка. При цьому заявник надав документи, що підтверджують навчання в польському виші, денну форму здобуття освіти та продовження навчального процесу. Суд дійшов висновку, що неможливість отримати довідку з української системи не може автоматично позбавляти людину права на відстрочку.

У рішенні зазначається, що право на відстрочку для студентів передбачено законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Суд також послався на конституційні гарантії права на освіту та рівності громадян перед законом. На думку суду, ТЦК не зміг довести законність ухваленого рішення, тоді як позивач надав достатні докази своєї позиції.

У результаті суд визнав протиправним рішення комісії про відмову в наданні відстрочки та зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву з урахуванням висновків суду. Окрім того, з відповідача постановлено стягнути на користь позивача судовий збір у розмірі 1211,20 гривні.

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суд судді ТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
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