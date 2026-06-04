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Главная ТЦК Суд отменил отказ ТЦК в отсрочке студенту зарубежного университета

Суд отменил отказ ТЦК в отсрочке студенту зарубежного университета

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 03:32
Суд отменил отказ ТЦК в отсрочке студенту зарубежного университета
Судебное решение. Фото: скриншот YouTube

Винницкий окружной административный суд удовлетворил иск военнообязанного, который оспаривал отказ ТЦК в предоставлении отсрочки от мобилизации. Истец обучается на дневной форме в одном из высших учебных заведений Польши и ранее уже добивался отмены аналогичного решения комиссии через суд. После повторного рассмотрения его заявления ТЦК вновь отказал в отсрочке.

Основанием стало отсутствие справки из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Почему суд не согласился с позицией ТЦК

Во время рассмотрения дела суд установил, что иностранные учебные заведения не имеют доступа к украинской электронной базе образования и не могут формировать документы установленного образца. При этом заявитель предоставил документы, подтверждающие обучение в польском вузе, дневную форму получения образования и продолжение учебного процесса. Суд пришел к выводу, что невозможность получить справку из украинской системы не может автоматически лишать человека права на отсрочку.

В решении отмечается, что право на отсрочку для студентов предусмотрено законом о мобилизационной подготовке и мобилизации. Суд также сослался на конституционные гарантии права на образование и равенства граждан перед законом. По мнению суда, ТЦК не смог доказать законность принятого решения, тогда как истец предоставил достаточные доказательства своей позиции.

В результате суд признал противоправным решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки и обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление с учетом выводов суда. Кроме того, с ответчика постановлено взыскать в пользу истца судебный сбор в размере 1211,20 гривны. 

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суд судьи ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
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