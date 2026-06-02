Розыск ТЦК не является препятствием для консульских действий

Территориальные центры комплектования имеют право объявлять в розыск даже тех граждан, которые находятся за рубежом. Объявление в розыск формально не должно влиять на получение консульских услуг. Но на практике ситуация отличается в худшую для граждан сторону.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции ТЦК к нарушителям воинского учета

Территориальный центр комплектования имеет право применять в отношении нарушителей воинского учета различные санкции. Первой из таких является административное взыскание, или штраф.

Если гражданин оплатит штраф в установленные законом сроки, штраф будет отменен. В противном случае ТЦК имеет право объявить такое лицо в розыск.

Центр комплектования имеет право объявлять в розыск не только тех нарушителей, которые находятся на территории Украины. В розыск могут подать и эмигрантов, которые выехали за пределы страны.

Формальная и фактическая ситуация с загранпаспортами при розыске

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что его сына, который находится за границей на работе, объявили в розыск. После этогоему начали отказывать в консульских услугах, например, в выдаче нового загранпаспорта.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что вообще-то такие отказы не являются законными. Айвазян подчеркнул: "Розыск ТЦК не является причиной для отказа в совершении консульских действий".

Впрочем, признал адвокат, в реальности ситуация несколько иная: "Соответствующая практика, к сожалению, имеет место в большинстве консульств по состоянию на сегодня. Поэтому стоит рассматривать только обращение за новым паспортом в ГП "Документ".

